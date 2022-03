Deux côtes enfoncées à la suite d’une mauvaise chute en jouant au hockey, je suis sur la liste des blessés, mais, même si je ne joue pas, j’avais le goût d’aller manger une bonne pizza avec les boys chez Como à deux minutes de chez moi. Donc, après leur match, dimanche soir, j’allais les rejoindre, mais j’ai eu une surprise.

Dans le fond du grand garage des condos où dorment des dizaines de voitures, il y a mon vieux pick-up dont je vous ai si souvent parlé. Chasse, pêche ou grosse tempête, le sympathique GMC 2004 ne bouge pas souvent. Dimanche, je ne voulais pas le déranger. Attention, il n’était pas seul. Alors que j’allais monter dans ma voiture, je vois comme une guenille sur le toit du camion. Je m’approche et je capote. C’était un petit raton laveur effrayé et complètement perdu. Il ne se déplaçait plus, il tremblait.

Durant la journée, il y a eu un déménagement dans l’édifice. La porte du garage a dû rester ouverte longtemps et, sentant la chaleur, le visiteur a pu entrer et, visiblement, il n’a pas réussi à ressortir.

ENQUIQUINEUR, VA

Il me faisait pitié. Je ne savais pas vraiment quoi faire, alors je n’ai rien fait. Je suis allé rejoindre les amis au resto. J’avais faim et il nous fallait régler un paquet de problèmes, notamment la guerre en Ukraine, le dossier Jean Charest et qui échanger chez le Canadien. Lorsque je suis revenu dans le garage des condos, le raton laveur n’était plus là. C’est-à-dire que, oui, il était encore là, mais il n’était plus sur le toit du pick-up. Il s’était réfugié dans les espaces de rangement. Incroyable comme ça passe partout.

Des exterminateurs sont venus et il a fallu trois jours avant de capturer dans une cage l’intrépide qui, mercredi, a été retourné dans la nature.

Toutefois, je suis certain qu’il n’approchera plus jamais d’une porte de garage et s’il voit passer mon pick-up, il va déguerpir.

DE MÊME, EN PASSANT

« J’ai fait le plein en allant acheter du bois. J’ai pu une cenne... »

Mars, période de l’année à Montréal où il y a des nids-de-poule dans les nids-de-poule.

La police est sur les traces de ceux qui siphonnent dans les réservoirs d’essence. N’hésitez pas à dénoncer quiconque rote au diesel.

Un bon souper à la cabane à sucre. C’est joindre l’utile à l’agr-érable.

Proprio du Café St-Paul (La Prairie), David se dit instruit puisqu’il a un DEC en bois et un BAC en plastique.

Tellement hâte à la prochaine tempête qu’on a avancé l’heure.

Pourquoi à la pharmacie les béquilles sont toujours dans le fond et les pilules pour le mal de dos sont sur la planchette d’en bas ?

Qui aurait cru que la hausse du prix de l’essence allait sortir Tom Brady de la retraite ?

Temps trop doux ? On a vu un ours se diriger vers le nord avec son oreiller.

La différence entre Poutine et un train ? Le train, quand y déraille, il s’arrête.

