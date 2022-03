Les gais sont des électeurs comme les autres!

Pendant que la guerre fait rage à trois heures de vol de Paris, les Français se préparent à aller voter.

C’est en effet le 10 avril que se déroulera le premier tour des élections présidentielles.

Depuis deux mois, les maisons de sondage françaises s’activent à plein régime.

C’est ainsi qu’il y a quelques jours, la firme IFOP a dévoilé les résultats d’un sondage portant sur les intentions de vote des... LGBTQ+.

TOUT UN SCOOP !

Eh oui !

On veut savoir pour quels candidats les gais, les trans, les bisexuels et les non-binaires français vont voter !

Pourquoi pas un sondage sur les intentions de vote des hétéros ?

Des handicapés ?

Ou des personnes de petite taille ?

Savez-vous ce que les résultats de ce sondage ont confirmé ?

Assoyez-vous avant de lire la suite, car vous risquez de tomber et de vous faire mal tellement la nouvelle est hallucinante.

Vous êtes bien assis ? O.K.

Les électeurs gais, trans, bisexuels et non binaires votent comme les autres électeurs !

Pas de farce !

Je vous le dis !

Vrai comme j’suis là !

Moi non plus, je n’en revenais pas !

Il n’y a pas plus de différences entre un électeur gai et un électeur hétéro qu’entre un électeur aux cheveux roux et un électeur aux cheveux bruns !

Fou, non ?

Et attendez, ce n’est pas tout...

Les électeurs gais, trans, bisexuels et non binaires ne votent pas tous pour le même candidat !

Non !

Certains votent à gauche et d’autres à droite !

Il y en a même qui votent au centre !

Quand j’ai lu ça, j’ai appelé ma mère.

« Maman, savais-tu ça ? Les gais ne sont pas tous pareils !

— Hein ?

— J’te l’dis ! Ils sont tous différents les uns des autres !

— J’te crois pas ! »

Si ça continue, on va nous dire que les gais ne mangent pas tous du kale et qu’ils ne tripent pas tous sur Cher et Céline Dion...

PAS DANS LE MÊME MOULE

Je ris, mais à peine.

Qu’est-ce qu’ils pensaient, à IFOP ?

Que les électeurs gais français sont différents des autres électeurs ?

Qu’ils ne vivent pas en France, mais au Royaume de la gai-itude ?

Comme m’a écrit un ami Facebook qui joue dans l’autre équipe :

« C’est ce que je me tue à expliquer depuis des années : nous les gais n’avons pas été faits dans un moule unique. Nous avons chacun nos valeurs et notre personnalité individuelle avec une éducation, une situation économique et un historique familial qui varie selon les individus ! Personnellement, j’ai voté CAQ et conservateur aux dernières élections. Il n’y a aucun parti qui pourra prendre mon vote pour acquis à partir de mon orientation sexuelle... »

LE COMMUNAUTARISME EST UNE FARCE

Voilà pourquoi le communautarisme est débile.

Parce qu’il y a différentes nuances de Noirs, de gais, de handicapés, de latinos, d’Autochtones et d’unijambistes.

Parce que ce qu’une personne fait avec ses organes sexuels ne dit strictement rien de cette personne !

Ça ne la définit pas !

Éric Duhaime fait partie des LGBTQ+. Manon Massé aussi !

On ne peut pourtant rêver de deux personnes plus différentes !

Quand va-t-on comprendre que l’identité d’une personne est plus complexe que toutes ses caractéristiques réunies ?