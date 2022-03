Lutte: un sport meurtrier?

J’ai beaucoup aimé la lutte professionnelle. Ma messe, le dimanche matin, elle jouait au canal 7.

Cette heure enregistrée dans le studio théâtre de la rue King à Sherbrooke me fascinait. Je suis demeuré intéressé par le grand déploiement de Vince McMahon. Je ne comprenais pas les subtilités de sa prise de contrôle du « catch » à l’échelle planétaire. Je me régalais des Saturday Night’s Main Event et autres WrestleMania. D’autant plus que j’y retrouvais les Rougeau, Bravo, Martel, et le géant Jean Ferré, devenu André. J’avais applaudi ou conspué ces vedettes durant mon enfance à l’aréna Grondin de Granby.

L’annonce du décès de Scott « Razor Ramon » Hall m’a remué. Je n’étais plus un fidèle au sommet de la gloire de Hall. Je regardais, distrait et de loin, la guerre des parts de marché entre Ted Turner de la WCW et Vince McMahon qui voyait son empire WWF menacé par la défection de Hall, de son comparse Kevin Nash (Diesel) et surtout de l’immortel Hulk Hogan.

Surconsommation

Hall a été débranché lundi. Il venait de faire trois arrêts cardiaques au réveil d’une délicate intervention chirurgicale à la hanche. Les problèmes de consommation de drogues, alcool et médicaments de Hall ont été largement documentés. C’est ce qui a fini par user son cœur, qui l’a lâché à seulement 63 ans.

Le plus con, c’est que crever à 63 ans après avoir ingurgité autant de cochonnerie tient de l’exploit dans le cas de Hall. Davey Boy Smith et Dynamite Kid, mieux connus sous le nom de British Bulldogs, ont tous les deux trouvé la mort prématurément. Smith, à seulement 39 ans d’un arrêt cardiaque, et Kid, le jour de ses 60 ans alors que son cœur a décidé que c’en était assez. Il avait fait un AVC cinq ans plus tôt et n’avait plus aucune qualité de vie.

Macho Man, benoit, Guerrero, etc.

« Macho Man » Randy Savage a eu un malaise au volant de sa voiture en Floride le 20 mai 2011. Il a percuté un arbre et est mort sur le coup. Il avait seulement 58 ans. Mais son cœur en avait au moins 20 de plus.

Le 8 avril 2014, Ultimate Warrior est retrouvé mort, lui aussi d’un arrêt cardiorespiratoire. La veille, en Nouvelle-Orléans, il implorait les guerriers de lui parler dans le ring de RAW. Eddy Guerrero donnait quant à lui dans la paranoïa. Il est mort dans une chambre de motel de Minneapolis en 2005 à 38 ans.

Le 24 juin 2007 en banlieue d’Atlanta, les autorités font une macabre découverte. Le Montréalais d’origine Chris Benoit est pendu dans son sous-sol. Il s’est donné la mort non sans avoir tué son épouse et son fils de 7 ans par strangulation. Il fut convenu que Benoit était dans un délire paranoïde complet. Trop de commotions cérébrales. Encéphalopathie traumatique chronique, abus d’antidouleurs, etc.

Victimes de leurs succès

La liste est encore longue. Ce phénomène touche les lutteurs qui ont connu la gloire à partir des années 1980. C’était l’époque des rock stars en tournée perpétuelle à qui on demandait de lutter au moins sept fois par semaine souvent dans trois fuseaux horaires différents.

Est-ce que la prise de conscience des dirigeants est faite ? Est-ce que des mesures ont été adoptées pour permettre aux saltimbanques de respirer entre deux apparitions, où leur corps est mis à rude épreuve ? On meurt peu ou pas dans le centre du ring, c’est vrai. Mais les dommages collatéraux chez ces athlètes accomplis et trop souvent seuls sont atroces. Je souhaite juste du bon à Kevin Owens et à Sami Zayn, deux des nôtres qui trônent au sommet de la WWE et que j’aime beaucoup.

Coup de cœur

Photo Martin Alarie

À la communauté mexicaine de Montréal, venue en grand nombre au trop gros stade mercredi pour encourager la Cruz Azul. Le Mexique a mauvaise presse depuis la terrible rixe entre partisans il y a quelques semaines lors d’un match au stade La Corregidora. Mercredi à Montréal, les Mexicains étaient festifs et heureux. Mais ils étaient surtout civilisés et respectueux. Bravo.

Coup de gueule

Photo Martin Chevalier

C’est presque une marotte pour moi, mais l’arbitrage dans la LNH fait royalement dur. Comment a-t-on pu refuser un but à Charlie Coyle des Bruins mercredi soir et accorder celui de John Klingberg en prolongation jeudi contre le Canadien ? Dire que c’est deux poids deux mesures est trop faible. C’est carrément abject et gênant.

Un p’tit 2 sur...

Photo Pierre-Paul Poulin

Une autre défaite en championnat MLS pour le CF Montréal demain à Atlanta. Ça fera un misérable total d’aucun point de classement pour le 11 de Wilfried Nancy après quatre matchs. Ce sera difficile à rattraper, mais pas impossible. Et puis une victoire du Canadien demain soir contre les Sénateurs d’Ottawa. Avec au moins un but de « Goal » Caufield. Ça assure la valeur du ticket.