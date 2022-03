Mort... pendant neuf minutes!

Le joueur de défense a vu la rondelle se diriger dans le coin. En trois ou quatre enjambées, il allait chercher le disque...

« J’ai donné un coup de patin... puis je me suis dit qu’est-ce qui va pas ? C’est tout. Je suis mort. Le noir absolu. Plus rien. »

Robert Marien, le valeureux Bob Martin, le capitaine du National de Québec, s’est écroulé. C’était le 5 octobre. Il y a cinq mois.

Mort, le cœur arrêté pendant neuf minutes. Ces neuf minutes dans l’éternité, Robert Marien les a reconstituées avec ses camarades sur la patinoire et tous ceux qui l’ont ramené à la vie.

Mort puisque le cœur s’est arrêté. Mais le cerveau encore vivant parce que des anges lui ont donné le bouche-à-bouche, ont massé vigoureusement sa poitrine pour envoyer du sang irriguer le cerveau, que sa tête était posée sur la glace fraîche et qu’un paramédic inspiré s’est servi d’un défibrillateur trouvé dans l’aréna de Repentigny pour relancer le cœur.

Une histoire fabuleuse qui va se terminer la semaine prochaine par une recommandation au gouvernement et le retour de Bob sur une patinoire.

Avec un défibrillateur miniature installé dans sa poitrine pour veiller sur lui.

UNE SÉRIE D’ACTES MIRACULEUX

Vous comprendrez que mon Bob, je l’aime. Je l’ai déjà tué dans un accident d’autobus dans le film Lance et compte. Pas question qu’un autre se permette pareille liberté.

Je le laisse raconter.

« Normand Lefrançois, mon partenaire à la défense, m’a vu étendu dans le coin. Il pensait que je faisais une blague. Il a réalisé tout de suite que ça n’allait pas. Il s’est penché sur moi et a entrepris un bouche-à-bouche. Ce n’est plus une manœuvre recommandée, mais heureusement, un autre de mes coéquipiers a commencé à masser ma poitrine tout de suite. »

« Un des gars savait qu’il y avait un pompier sur la patinoire voisine du complexe. Il est allé le chercher. Le pompier a laissé les enfants qu’il entraînait et a pris la relève pour un massage encore bien plus vigoureux. D’ailleurs, j’ai encore mal aux côtes. Pendant ce temps, un autre joueur appelait le 911. »

« Sur les entrefaites, un paramédic est arrivé. Il venait chercher son gars. Il a croisé Denis Barrette, notre gardien de but, qui se rappelait qu’il y avait un DEA (défibrillateur externe automatisé) dans l’aréna. Il a suivi Barrette et sur la patinoire a pris le défibrillateur », raconte Robert Marien.

Il y a un rasoir dans la mallette. Or, vieux Bob est très poilu. Une vraie toison. Pour s’assurer que les plaques du DEA seraient bien efficaces, le paramédic a rasé deux surfaces sur sa poitrine et a enclenché le DEA. Un choc. Un seul. Le corps de Marien a eu un terrible soubresaut et le cœur est reparti. Il a ouvert les yeux. Une ambulancière qui venait d’arriver s’est penchée sur l’ancien capitaine et lui a demandé où il était.

« Je suis dans le coin, je suis venu chercher le puck », a répondu Marien.

Neuf minutes dans la mort. Et rien, pas même un mal de tête en revenant à la vie.

LA LONGUE ROUTE

En fait, c’est moins simple. C’est certain que Robert Marien n’a pas subi de séquelles. Les massages vigoureux l’ont sauvé. Mais avant de reprendre la route en Chine, en Corée ou au Japon avec un arrêt au théâtre du Kremlin à Moscou en octobre (si la guerre a enfin pris fin) avec Notre-Dame-de-Paris, dont il est un des deux metteurs en scène, fallait tout savoir. Pourquoi le cœur de cet athlète en forme s’était-il arrêté ?

On a trouvé. Une artère était bouchée à 100 % sur sept centimètres. Marien n’avait jamais ressenti de symptômes, mais tôt ou tard, il était dû pour un accident cardiaque.

« J’ai subi tous les examens. Coronascopie, médecine nucléaire, électrocardiogramme, tout, absolument tout. Je dois dire que les gens de l’Institut de cardiologie sont extraordinaires. Ils sont sur la coche. Finalement, le 17 janvier, on m’a débouché l’artère et installé trois stents. J’ai entrepris un programme intensif d’entraînement et je soigne un état de prédiabète que les prises de sang ont débusqué », explique capitaine Bob.

SAUVER DES VIES

Lundi, capitaine Bob devient le très sérieux Robert Marien, maintenant porte-parole de la Fondation Jacques-de Champlain et Cœur+AVC. Tout ce généreux monde unit ses efforts pour demander au gouvernement Legault un projet de loi provincial favorisant l’accès à la défibrillation par le déploiement de défibrillateurs externes automatisés (DEA) dans les lieux publics.

Autrement dit, lorsque vous irez au cinéma, il y aura un DEA dans la salle. Même chose au Carrefour Laval ou à Place du Royaume à Saguenay.

Encore mieux, ces DEA seraient enregistrés et il suffirait de consulter son téléphone pour savoir où ils se trouvent en cas d’urgence.

Il se produit 35 000 arrêts cardiaques dans une année au Québec. Un à toutes les 15 minutes. On n’a pas toujours la chance d’avoir un coéquipier, un pompier ou un paramédic avec un défibrillateur pour nous sauver la vie. Bob Marien le sait.

Pis, comment c’est la mort ?

« Noir. Pis neuf minutes, ça dure une fraction de seconde... », répond Robert Marien.

On a ri, mais c’était pas drôle.