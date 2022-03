Nostalgie télé: Virginie Ranger-Beauregard entre le Québec et les États-Unis

L’enfance et l’adolescence de Virginie Ranger-Beauregard lui ont permis de se créer des souvenirs de nombreuses émissions d’ici, mais également de plusieurs produites en sol américain. La comédienne replonge dans des années remplies de moments agréables devant la télé.

Virginie, quelles émissions jeunesse vous ont marquée ?

J’ai été énormément marquée par la télévision et le cinéma. Jeune, je me rappelle avoir écouté des émissions pour enfants, évidemment, mais aussi des émissions grand public. Je me rappelle de beaucoup aimer L’ombre de l’épervier, Sous le signe du lion, La petite vie, Un gars une fille, etc. Adolescente, j’adorais Dans une galaxie près de chez vous, La vie la vie, Les Simpson, Radio Enfer et, bien sûr, beaucoup de séries américaines pour ados comme Dawson, Smallville, Charmed, Buffy contre les vampires et One Tree Hill. Je pense que j’aimais tout simplement me transporter dans chacun de ces univers, aussi différents qu’ils pouvaient être les uns des autres.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Je me rappelle de me lever tôt le matin et d’aller au salon allumer la télévision et de tomber sur le gros sigle de Radio-Canada (qui était hors d’ondes avant 7 heures à cette époque) et d’attendre impatiemment que le générique animé d’ouverture commence. Ensuite, c’était Les Chatouilles du matin et la journée partait du bon pied !

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, l’univers de Dans une galaxie près de chez vous a été vraiment marquant et significatif. C’était une émission vraiment créative et drôle qui faisait confiance à l’intelligence du public auquel elle s’adressait. C’était certainement une émission vraiment tripante dans laquelle jouer !

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

On a souvent le réflexe de penser que « c’était mieux dans notre temps », par nostalgie peut-être,.. Mais il y a tellement de belles et bonnes choses qui se font aujourd’hui, qui s’adressent à un plus grand public encore, qui permettent à plus d’enfants de se reconnaître, de se sentir représentés, et qui transmettent des valeurs d’ouverture beaucoup plus qu’avant !

♦ En vedette dans plusieurs projets télé, Virginie Ranger-Beauregard fait partie de la distribution de la nouveauté Manuel de la vie sauvage diffusée le mercredi à 20 h par Séries Plus. Elle donne également la réplique à son amoureux Pier-Luc Funk grâce à des scènes de la comédie Entre deux draps offerte le mercredi à 19 h 30, sur Noovo.