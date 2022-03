Plusieurs banques alimentaires étouffent

Étranglées par l’inflation, le manque de main-d’œuvre, la hausse du prix des denrées et les coûts de l’essence, les banques alimentaires craignent de ne plus pouvoir soutenir adéquatement les gens à qui elles viennent en aide.

« Je dois maintenant gérer comme un fast food », dit Gilles Dufour, directeur général de Moisson Mitis, située au Bas-Saint-Laurent.

Son organisme a récemment dû composer avec le départ de deux de ses quatre employés et des dizaines de nouvelles demandes d’aide alimentaire. Les animatrices restantes, qui travaillent à l’organisme à temps partiel, doivent donc œuvrer dans l’entrepôt.

« Avant la pandémie, on avait 15 groupes de cuisines collectives et une soupe populaire. On a tout arrêté ça. On ne pourra pas reprendre ces activités avec l’équipe en place », se désole M. Dufour.

Les banques alimentaires du Québec ont subi une hausse d’entre 50 et 60 % du nombre de leurs usagers depuis 2019.

À Moisson Outaouais, la demande est si élevée que l’équipe est passée de 8 à 16 employés depuis 2018. Mais 10 % des postes sont toujours à combler.

« On a dû refaire des offres d’emploi trois ou quatre fois parce qu’on n’avait personne à embaucher », mentionne Armand Kayolo, directeur général de l’organisme.

Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec, confirme que les salaires ne sont pas compétitifs et que des employés se sont fait offrir des postes avec une paie 30 % plus élevée.

Les chauffeurs de Moisson Rive-Sud, à Longueuil, « se faisaient même approcher dans des stationnements de Tim Hortons par des entreprises », raconte son directeur général, Dany Hétu.

Toujours plus cher

Les banques alimentaires, dont le modèle d’affaires repose en partie sur la collecte en supermarchés, sont aussi grandement affectées par la hausse du prix de l’essence.

« On se questionne à savoir si on va continuer à aller dans nos territoires plus loin », affirme la directrice générale de Moisson Beauce, Marie Champagne.

Certains aliments comme la viande se font plus rares lors des cueillettes, puisque les épiceries trouvent des façons de la vendre à petit prix ou de la transformer.

À elle seule, Moisson Outaouais doit débourser 20 000 $ par mois en viande afin de combler le manque à gagner.

« Il y a un an, cela n’existait pas, on pouvait se suffire avec ce qu’on recevait de notre programme de récupération en supermarché », dit M. Kayolo.

