Pourquoi la Chine s’éloigne peu à peu de la Russie

Voici quelques semaines, la Chine et la Russie annonçaient au monde que leur amitié était « sans limites ». Ces paroles étaient creuses. Personne n’aime être du côté des perdants.

Et la Russie de Vladimir Poutine est en train de perdre en Ukraine. Bien sûr, elle pourrait finir par occuper militairement tout le territoire ukrainien, mais personne ne pense qu’elle parviendra à s’y maintenir longtemps. Vladimir Poutine se dit ouvert à des négociations, alors qu’au début de la guerre, il ne reconnaissait même pas l’existence de l’Ukraine comme État. Cette guerre coûte tellement cher à la Russie, économiquement et politiquement, qu’il paraît évident que le jeu n’en valait pas la chandelle. Pourtant, au départ, la Chine aurait pu être tentée de soutenir Poutine, en raison entre autres de Taïwan.

1. Quel est le parallèle entre l’Ukraine et Taïwan ?

Taïwan et l’Ukraine sont revendiqués par leur grand voisin et leur existence en tant que nation est niée. Taïwan peut être envahie militairement, comme l’Ukraine l’a été, même si les conditions de défense de chaque territoire sont distinctes. La plus grande différence entre les deux territoires est que les États-Unis ont conclu des accords de défense avec Taïwan, ce qui n’est pas le cas de l’Ukraine.

2. Pourquoi les responsables chinois évitent-ils ce parallèle ?

Le gouvernement chinois, qui était muet sur le sujet depuis le début de la guerre en Ukraine, avance à présent que les situations de l’Ukraine et de Taïwan sont très différentes et que la voie pacifique pour la réunification est privilégiée. En effet, Poutine croyait que les Ukrainiens accueilleraient ses soldats avec des fleurs. De même, le gouvernement chinois entretient le mythe d’une population taïwanaise qui aime le Parti communiste chinois. C’est l’inverse qui est vrai.

3. En quoi l’Ukraine peut-elle faire réfléchir les Chinois sur une invasion de Taïwan ?

L’armée chinoise est une armée de papier. Sa dernière expérience militaire réelle remonte à 1979, dans une guerre contre le Vietnam. Que vaut vraiment l’armée chinoise ? Personne ne le sait. Mais en comparaison, la performance médiocre de l’armée russe doit faire réfléchir bien des généraux chinois, qui vont hésiter davantage avant d’attaquer Taïwan.

4. Le conflit ukrainien va-t-il ébranler Xi Jinping ?

La guerre en Ukraine aura un impact sur tous les dictateurs, Xi Jinping inclus. C’est que cette guerre a ébranlé la dictature de Poutine. Ses erreurs d’évaluation sur ses forces armées, sur la résistance des Ukrainiens, sur les impacts de la guerre en Russie, sur le renforcement des coalitions sont impardonnables. Or, Xi tentera d’obtenir un troisième mandat cet automne. L’exemple d’un dictateur qui reste trop longtemps au pouvoir comme Poutine joue contre lui.

5. La Chine va-t-elle aider la Russie ?

La Chine va probablement aider la Russie à la marge. Mais Poutine et la Russie sont devenus infréquentables. De plus, le gouvernement chinois, qui est aux prises avec des ralentissements économiques provoqués par la pandémie et par la guerre en Ukraine, ne veut pas risquer que des sanctions internationales tombent sur les entreprises chinoises. Reste que le gouvernement chinois devra désintoxiquer sa population de la propagande russe qu’il a laissée entrer à pleines portes. Renverser la propagande n’est pas impossible, d’autant qu’il l’a déjà fait, à quelques reprises, par exemple en 1972 lorsque le président Richard Nixon a fait un voyage surprise à Pékin. Mais il est vrai que les Chinois d’alors étaient moins éduqués que ceux de nos jours.