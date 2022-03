Québec offre près de 5 millions $ pour accélérer le virage numérique du milieu culturel

Le gouvernement provincial a annoncé samedi un investissement de 4,9 millions $ pour permettre au secteur culturel québécois d’accélérer son virage numérique, par la voie d’agents de transition.

Mis en place de façon parcellaire en 2019, le Réseau ADN est composé d'une cinquantaine de personnes qui accompagnent des organisations culturelles dans leur transformation et leurs initiatives numériques. L’investissement annoncé samedi s’ajoute aux 7,5 millions $ déjà donnés par Québec.

«Notre gouvernement démontre, une fois de plus, toute l'importance qu'il prête à la transformation numérique des organisations culturelles, et ce, partout au Québec! Celles-ci bénéficient de l'expertise des agents du Réseau pour tirer profit du numérique et se développer économiquement. Il faut offrir à nos organismes culturels les moyens d'ouvrir de nouveaux horizons pour rendre accessible et découvrable notre culture dont nous sommes si fiers», a déclaré par voie de communiqué la ministre Nathalie Roy.

Le groupe vise à développer des partenariats pour divers projets alliant culture et numérique. Parmi les projets auxquels le réseau ADN a contribué, on retrouve le projet ouvoir.ca, qui permet entre autres à ses usagers de trouver les longs métrages documentaires et de fiction qu'ils recherchent, dans l'ensemble des fenêtres de diffusion disponibles au Québec. Il y a aussi Scène Pro, une plateforme web qui permet aux artistes, producteurs, diffuseurs et gestionnaires de salles de coordonner les différentes activités menant à la programmation des spectacles. Au total, plus de 225 initiatives ont été portées ou ont été rendues possibles par le Réseau ADN.

«En tirant profit des avancées technologiques, la culture québécoise bénéficiera assurément d'un rayonnement supplémentaire qui rendra hommage à ses artisans et à leurs œuvres. Notre culture est notre richesse; elle doit être connue et reconnue», a ajouté le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire.