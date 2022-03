(Re)découvrir Sandra Bullock en cinq films

Elle a passé sa jeunesse en Allemagne et en Autriche. Son père s’occupait du service des postes militaires, tandis que sa mère, allemande, était chanteuse d’opéra. Après des études en art dramatique, elle obtient de petits rôles et ne tarde pas à se faire remarquer. Puisqu’elle partage l’affiche de La Cité perdue avec Channing Tatum, pourquoi ne pas se pencher sur sa carrière?

Clanches! (1994)

Sa première apparition au grand écran remonte à 1987 dans Hangmen, film de série B, puis elle obtient un rôle plus important dans le téléfilm Bionic Showdown: The Six Million Dollar Man and the Bionic Woman, dérivé de L’homme de six millions et de La femme bionique. Sandra Bullock y incarne une gymnaste olympique, bionique, cela va de soi, et constamment en justaucorps. Les portes des seconds rôles hollywoodiens s’ouvrent peu à peu pour elle et on la voit dans Le Destructeur en 1993 aux côtés de Sylvester Stallone et Wesley Snipes. Sa performance lui vaut donc de donner la réplique à Keanu Reeves dans Clanches! dont le succès – 350,4 millions $ US – fait d’elle une «star».

Amour et magie (1998)

Nicole Kidman incarne sa sœur, tandis que Stockard Channing et Dianne Wiest sont ses tantes dans ce film devenu culte. Sandra Bullock y tient le rôle d’une sorcière déterminée à venir en aide à sa sœur. L’actrice alterne ensuite entre les obligatoires comédies romantiques (Un vent de folie avec Ben Affleck ou Deux semaines d'avis avec Hugh Grant) et les drames (17 jours avec Viggo Mortensen ou Meurtre en équation avec Ben Chaplin).

L'éveil d'un champion (2009)

Lorsque le réalisateur John Lee Hancock veut adapter la biographie du footballeur Michael Oher, il pense immédiatement à Julia Roberts pour incarner Leigh Anne Tuohy, sa mère adoptive. Mais l’actrice refuse. Le cinéaste et scénariste se tourne alors vers Sandra Bullock, qui dit aussi «non». Elle a, en effet, quelques réserves au sujet du personnage, une femme très croyante... trop pour elle. John Lee Hancock insiste, mais elle continue de refuser. Puis, la vraie Leigh Anne Tuohy lui rend visite et elle dit finalement oui. Elle ira jusqu’à accepter une baisse de salaire – le budget de production est de 29 millions $ US –, demandant à la place un pourcentage des recettes. Et c’est le miracle. Le public adhère tellement à la proposition que L’éveil d’un champion récolte 309,2 millions $ US au box-office international et vaut à Sandra Bullock l’Oscar de la meilleure actrice.

Gravité (2013)

Choisie par Alfonso Cuarón en 2010, après que ce dernier eut pressenti, sans succès, Angelina Jolie, Marion Cotillard, Blake Lively, Natalie Portman et quelques autres, Sandra Bullock accepte finalement le rôle de Ryan Stone, une astronaute. L’actrice a passé les mois de tournage seule sur le plateau, ne communiquant avec le réalisateur et le reste de l’équipe que par l’entremise d’un casque équipé d’un micro et d’écouteurs. Son rôle lui a valu non seulement un pourcentage enviable des recettes de 723,2 millions $ US au box-office, mais une deuxième nomination aux Oscars.

Froid aux yeux (2018)

Long métrage qui se déroule dans un monde post-apocalyptique, Froid aux yeux, créé pour Netflix, est devenu l’un des films les plus populaires de la plateforme. Après le succès d'Impardonnable (2021), également diffusé sur Netflix, Sandra Bullock n’a que des bons mots pour cette plateforme de diffusion numérique. «Ils sont bons pour les artistes. Ils sont bons pour les cinéastes. Sans Netflix, beaucoup de gens ne travailleraient pas. Leurs histoires ne seraient pas racontées. Qui penserait que moi, en tant que femme, je travaillerais encore à ce stade de ma vie?» a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter. La «sweetheart» américaine fêtera par ailleurs ses 58 ans en juillet prochain!