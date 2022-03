Tarlant Zéro – des bulles fines et tranchantes

La mode est aux vins avec très peu de sucre ajouté, pour ne pas dire sans sucre du tout. Une approche qui «tranche» avec les champagnes «bling bling» aux noms évocateurs comme «Rich» ou «Ice» dont la teneur élevée en sucre les destine à être bus avec... des glaçons.

Laissons tomber ces anachronismes absurdes et sucrés et permettez qu’on se concentre ici sur un très joli champagne élaboré par la maison Tarlant. Situé dans la vallée de la Marne, cœur historique de la Champagne, ce petit domaine familial de 14 hectares (minuscule à l’échelle de la région) a des origines qui remontent à 1687. Mélanie et Benoît Tarlant élaborent ici un vin sans aucun dosage (ou ajout de sucre). On préfère de longs élevages, ce qui permet d’aller chercher la même patine. La base du vin repose d’ailleurs sur la vendange de 2013, un millésime difficile, mais qui semble avoir été maîtrisé avec maestro si l’on en juge la qualité du vin. Dégorgé en septembre 2020, c’est un assemblage à parts égales de pinot noir, meunier et chardonnay auquel s’ajoutent de vieux cépages champenois comme le pinot meslier, l’arbane et le pinot blanc.

Un nez charmeur et de bonne intensité. Des notes de pudding au riz, de cire, de miel et de mandarine. Prise de mousse abondante. Des bulles fines, vives. L’attaque en bouche paraît droite, presque tranchante, mais le vin gagne en ampleur et révèle un corps précis et délicat. Finale fraîche et soutenue laissant une impression saline. Ne pas servir trop froid tout en sachant que le vin gagne en amplitude et en définition avec l’aération. Cher, mais c’est du champagne... Parfait à l’apéro ou pour accompagner une belle assiette de sashimis.

Tarlant, Zero Brut Nature, Champagne, France 60,25$ - Code SAQ 14913732 – 12% - 1,9 g/L

★★★★ $$$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.