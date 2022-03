Tirez le maximum de votre déclaration de revenus

Le 2 mai approche à grands pas et avec lui la date limite pour produire sa déclaration de revenus. Si vous faites partie des nombreux Québécois qui s’y prennent au dernier moment, changez de stratégie cette année et tirez le maximum de votre déclaration en fonction de votre situation.

«Beaucoup de gens ont littéralement peur de faire leur déclaration d’impôts», constate François Gagnon, expert fiscal et porte-parole de TurboImpôt. Ce n’est pas étonnant quand on sait à quel point les lois fiscales sont complexes et les erreurs coûteuses pour le contribuable. Heureusement, il existe aujourd’hui des outils qui facilitent grandement cet exercice, par exemple le logiciel TurboImpôt. Il peut s’utiliser sur différentes plateformes, tant l’ordinateur, la tablette que le cellulaire. En prime, si on en éprouve le besoin, on peut aussi choisir la version Revue-Conseil et avoir accès à des experts en fiscalité pour nous conseiller et valider notre déclaration avant de la faire parvenir aux deux paliers de gouvernement. Voici de quelle façon TurboImpôt peut vous aider.

Plusieurs changements

Chaque année amène son lot de changements en matière de mesures fiscales et 2021 n’y échappe pas. Plusieurs modifications sont intervenues et auront un impact sur votre propre déclaration. Mentionnons par exemple l’augmentation des montants personnels de base et celle des plafonds de cotisation à un REER. Les tranches d’imposition ont aussi été ajustées afin de tenir compte de l’inflation et de nouveaux montants limites s’appliquent désormais à la Pension de la sécurité de vieillesse et au Régime de rentes du Québec. «De plus, avec l’implantation du télétravail, il est possible de réclamer jusqu’à 500$ pour les dépenses reliées au travail à domicile. Par ailleurs, certains contribuables devront rembourser les prestations qu’ils ont reçues en raison de la COVID», précise François Gagnon.

Tout ceci vous semble complexe? C’est le cas, et c’est sans compter les nombreux détails relatifs à votre cas particulier, susceptibles d’avoir un impact sur les crédits et déductions auxquels vous avez droit. Mais en étant guidé et accompagné, vous serez en mesure de maximiser votre déclaration.

Pour ne rien manquer

Lorsque vous commencerez à préparer votre déclaration, le logiciel vous posera plusieurs questions afin de bien cerner votre situation : vivez-vous seul ou en couple, avez-vous des enfants, êtes-vous propriétaire, avez-vous vendu votre maison récemment, combien avez-vous cotisé à vos REER, etc.

Le logiciel vous guidera étape par étape et au fur et à mesure que vous avancerez dans le processus, les questions se feront plus pointues de façon à ne rien oublier et à maximiser les déductions ou crédits. On pense notamment à l’optimisation du fractionnement de revenus, à l’attribution des frais médicaux et des frais de garde à celui des deux conjoints qui gagne le moins. Vous êtes étudiant et vous avez déménagé pour vous rapprocher de votre institution d’enseignement? Il y a aussi un crédit pour ça!

Photo Adobe Stock

«La beauté de la chose est que tous les crédits entrés dans le système sont reportés de façon automatique à l’année prochaine si vous ne vous en servez pas maintenant. De cette façon, vous êtes sûr de ne rien échapper», mentionne François Gagnon.

Le système importe aussi vos renseignements fiscaux directement de l’Agence du revenu du Canada et si vous l’avez déjà utilisé lors de votre déclaration précédente, il reprendra même certaines informations ce qui vous fera gagner du temps. Enfin, en optant pour la version Revue-Conseil, vous pourrez aussi poser des questions à un expert fiscal de TurboImpôt qui révisera votre déclaration pour s’assurer que tout est en ordre. Faites vite, la date limite est le

31 mars pour bénéficier du service d’experts Revue-Conseil.

TurboImpôt s’adresse à toutes les catégories de contribuables, tant aux salariés qu’aux travailleurs autonomes. Une belle nouveauté cette année : les personnes de 25 ans et moins ont accès gratuitement à n’importe quelle version en ligne du logiciel, incluant l’option Revue-conseil.

Cette page a été produite par le département publicitaire du Journal en collaboration avec TurboImpôt.