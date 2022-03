Ukraine: la femme du président Zelensky appelle à de «véritables couloirs humanitaires»

Olena Zelenska, la femme du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a appelé le Conseil œcuménique des Églises (COE), une organisation représentant 580 millions de chrétiens à travers le monde, à contribuer à organiser de «véritables couloirs humanitaires» en Ukraine.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 24e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

• À lire aussi: Le pape rend visite à des enfants ukrainiens soignés dans un hôpital du Vatican

• À lire aussi: Zelensky s’adresse aux Suisses et blâme Nestlé et les banques

«Connaissant l'expérience du Conseil œcuménique des Églises dans le règlement des crises humanitaires, nous vous demandons d'aider, notamment par le biais d'agences affiliées, l'Ukraine et les Ukrainiens qui fuient actuellement la guerre», lui a écrit Mme Zelenska dans une lettre diffusée par la présidence ukrainienne.

«Je vous demande tout d'abord de devenir des médiateurs dans l'organisation de véritables couloirs humanitaires», a-t-elle ajouté.

Le Conseil œcuménique des Églises rassemble 352 Églises et autres communautés d'Églises d'une centaine de pays et territoires comprenant la plupart des Églises orthodoxes, un grand nombre d'Églises anglicanes, baptistes, luthériennes, méthodistes et réformées, ainsi que de nombreuses Églises unies et indépendantes, d'après son site internet.

À voir aussi