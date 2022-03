Ukraine: une figurine «LEGO» de Zelensky pour collecter des fonds

Une entreprise de jouets américaine a décidé de soutenir l’Ukraine à sa façon, en créant une figurine du président Volodymyr Zelensky dans son désormais célèbre habit vert afin de collecter des fonds.

L’initiative de Citizen Brick a permis d’amasser 145 388 $ US qui ont été versés à l’association Direct Relief afin d’envoyer des fournitures médicales en Ukraine, selon la page Instagram de la compagnie.

En plus de ces figurines vendues au prix de 100 $ US, l’entreprise basée à Chicago a aussi fabriqué des petits cocktails Molotov aux couleurs bleues et jaunes du drapeau ukrainien disponibles à 5 $ US.

Déjà en rupture de stock le 6 mars dernier, de nouvelles figurines du président avaient été créées, mais se sont envolées depuis jeudi.

«En raison de l’approvisionnement limité des pièces nécessaires, nous ne serons pas en mesure d’en fabriquer davantage. Nous espérons que vous envisagerez plutôt de faire un don direct à Direct Relief ou à une autre organisation caritative pertinente», a alors souligné Citizen Brick sur Instagram.

