Un premier centre de traitement de commandes en ligne pour Metro

L’explosion de l’intérêt des Québécois pour l’épicerie en ligne a forcé Metro à l’ouverture récente de son premier véritable centre de traitement des commandes en ligne au pays.

Situé à Montréal, à l’intersection des autoroutes Métropolitaine (A-40) et Chomedey (A-13), l’édifice industriel de 110 000 pi2 cache une véritable fourmilière, où 200 travailleurs s’activent jour et nuit à la préparation de milliers de commandes reçues par jour.

« C’est un lieu qui ne dort jamais, reconnaît en marchant d’un pas accéléré Christina Bédard, vice-présidente, commerce en ligne et stratégie numérique de Metro. Nous avons débuté nos activités en juin dernier et, depuis ce jour, je peux vous assurer que ce centre n’a jamais arrêté de fonctionner une minute. »

Croissance inattendue

Comme la plupart de ses concurrents, l’épicier québécois refuse net de dévoiler la moindre information sur le volume de ses ventes en ligne. Tout au plus, on laissera tomber que la vente en ligne est « en croissance constante » et que la pandémie aura eu pour effet d’« accélérer son adoption » jusqu’à en doubler le volume en deux ans.

Cette croissance, aussi inattendue qu’inespérée, a forcé l’industrie à vite revoir son modèle d’affaires. Chez Metro, on a opté pour un modèle hybride, où tout en continuant de tirer avantage de ses marchands locaux pour les services d’autocueillette et de livraison rapide, l’entreprise a décidé de créer un site de traitement centralisé pour les livraisons le lendemain.

« Notre grand défi consiste à parvenir à continuer de faire face à l’adhésion rapide des consommateurs pour ce mode d’achat, tout en répondant à la tendance lourde de l’heure : celle de la livraison quasi instantanée », affirme Mme Bédard.

Livraison rapide

Depuis peu, moyennant un supplément, Metro offre la livraison en moins de deux heures.

« Chez nous, le client peut commander ce qu’il veut, quand il le veut et de la manière qu’il le veut. La flexibilité de notre modèle a permis d’y parvenir ; c’est devenu une grande source de fierté pour nous. »

Pas moins de 15 M$ ont été investis depuis le printemps dernier dans la construction de ce nouveau centre de traitement de commandes. D’une superficie de 110 000 pi2 et avec des plafonds de 28 pi de hauteur, l’édifice pourrait facilement contenir deux terrains de soccer d’une ligue professionnelle.

Environ 20 commandes par jour

Sur place, l’entrepôt regroupe près de 17 000 produits, répartis dans trois zones à températures différentes, selon qu’ils sont secs, frais ou surgelés. Environ 30 % de l’espace est consacré aux zones réfrigérées (de 0 à -28 degrés Celsius) et aux commandes sur mesure de produits de boucherie, charcuterie et fromage, entre autres.

Au total, on y retrouve dix kilomètres de tablettes, disposées de part et d’autre de vastes allées que parcourt le personnel chargé d’assembler les commandes des clients. Pour réduire les déplacements, chaque employé fait jusqu’à neuf commandes en même temps. Au terme d’un quart de travail, il en aura complété généralement entre 18 et 20.

Pour l’heure, il est l’unique centre de traitement qu’exploite Metro, y compris en Ontario. Il se concentre encore aux seules commandes des clients de l’île de Montréal. D’autres pourraient éventuellement ouvrir ailleurs.

En attendant, comme partout ailleurs dans la province, les commandes en ligne de Québec et Lévis sont traitées dans deux Metro Plus de la région, à Beauport et Saint-Augustin-de-Desmaures.

Le centre de traitement... en chiffres

Superficie : 110 000 pi2

Nombre de produits : 17 000

Nombre d’employés : 200

Nombre de camions : 120

Investissements : 15 millions $

