Nouveau-Québec de Sarah Fortin: un train pour Schefferville

C’est dans la petite ville minière de Schefferville, au cœur de la péninsule du Labrador, que la réalisatrice Sarah Fortin a campé l’histoire de son premier long métrage de fiction, Nouveau-Québec, un drame intimiste qui se penche sur les relations entre allochtones et Autochtones dans ce coin de pays situé près du 55e parallèle. Le Journal a discuté avec elle.

Comment avez-vous découvert Schefferville ?

« J’y suis allée la première fois en 2008 alors que je travaillais pour le Wakiponi mobile [un studio ambulant de formation pour les communautés autochtones]. Je n’avais jamais réfléchi à la distance qui nous séparait d’un lieu comme celui-là, à toute l’histoire qu’il en reste et à ce lourd passé qu’on a laissé derrière quand les mines ont fermé [en 1982]. J’avais l’image d’un village fantôme. Mais il y a plein de monde qui est resté quand même après la fermeture des mines et ils ont dû vivre avec les conséquences. Deux communautés autochtones ont continué à vivre sur ce territoire-là qu’ils occupaient déjà depuis des millénaires. Ce lieu m’a fascinée et m’a inspirée. »

Ça n’a pas dû être simple d’amener toute votre équipe et vos acteurs pendant un mois là-bas pour le tournage du film ?

« Non, mais pour moi, c’était indispensable. Il n’y avait pas moyen de tourner ce film ailleurs. C’était important de représenter ce lieu-là et ça faisait vraiment partie de l’aventure. Il y avait un processus d’immersion pour tout le monde, tant pour les acteurs que pour les membres de l’équipe. On était tous dans le même bateau, dans ce beau grand voyage-là. C’était important pour moi qu’il y ait une rencontre réelle, tant dans le film que pendant l’expérience de tournage, avec l’équipe et les comédiens locaux qui sont d’ailleurs tous des acteurs non professionnels recrutés sur place. »

Le film raconte l’histoire d’une femme qui se rend à Schefferville pour répandre les cendres de son père, un ancien travailleur minier. Pourquoi avoir choisi Christine Beaulieu pour jouer ce rôle ?

« À la base, je savais qu’elle aurait un intérêt pour ce genre de sujet. Mais je cherchais d’abord et avant tout des acteurs qui étaient très terre à terre et qui pouvaient s’adapter à nos conditions de tournage qui n’avaient rien de glamour. Car on a tourné le film un peu comme un documentaire. Par exemple, quand on a filmé la scène où leurs personnages arrivent à Schefferville, c’était notre premier jour là-bas, et Christine et Jean-Sébastien [Courchesne] venaient vraiment de passer 14 heures dans le train, parce que c’est la seule façon de se rendre là-bas par voie terrestre. Ils ont donc tourné cette scène-là alors qu’ils étaient fatigués par le voyage. Il fallait qu’ils acceptent cette façon de travailler. »

Votre film tombe à point nommé alors que les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones se multiplient depuis quelques années...

« C’est vrai. Parfois, je me dis que si le film avait été fait il y a quelques années, il n’aurait pas eu autant d’écho. Alors que là, on est dans un discours public plus général et tout le monde a davantage conscience de ce qui se passe dans les communautés autochtones. Mais, j’ai l’impression que tous les outils sont encore pertinents pour dire qu’il faut aller à la rencontre de l’autre et qu’en tant qu’allochtone, on a aussi un bout de chemin à faire pour y arriver. Ce n’est pas à nous de changer les choses nécessairement, mais il faut être à l’écoute et tendre la main. »

