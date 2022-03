Le documentaire Jane par Charlotte: une déclaration d'amour signée Charlotte Gainsbourg

Dans le documentaire Jane par Charlotte, son premier film à titre de réalisatrice, Charlotte Gainsbourg pose un regard tendre et intime sur sa mère, Jane Birkin, en tentant notamment de comprendre la place qu’elle occupe dans son cœur. « Je me suis lancée à la recherche de ma mère, mais aussi à la recherche de qui je suis pour elle », confie l’actrice et chanteuse française.

Ce projet très personnel est né d’une idée toute simple : après avoir vécu pendant quelques années à New York, Charlotte Gainsbourg a voulu se rapprocher de sa mère, Jane Birkin, aussi actrice et chanteuse. Le prétexte ? Tourner un documentaire sur elle.

Avec une petite équipe de tournage, Charlotte s’est donc rendue à Tokyo, en 2018, pour suivre Jane pendant un concert au Japon. Leur premier entretien devant la caméra ne s’est toutefois pas fait sans heurts. Jane s’est sentie brusquée par les premières questions posées par sa fille.

« J’étais très nerveuse à l’idée d’installer ma mère dans un contexte d’interview parce que c’est le genre de chose qu’on ne fait pas normalement avec ses parents, se souvient Charlotte Gainsbourg, rencontrée plus tôt cette semaine à Montréal, où elle est venue présenter le film.

« Je me suis dit que je devais être sincère et aller tout de suite dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, pour moi, c’était de comprendre quelle était ma place pour elle par rapport à mes sœurs, compte tenu du fait qu’on a trois pères différents et donc trois rapports différents avec elle. Ça l’a beaucoup choquée parce que je pense qu’en voyant comment j’avais formulé les choses, elle s’est dit que je venais pour régler mes comptes. Mais ce n’était tellement pas ça ! Je n’avais simplement pas l’intelligence pour comprendre qu’on ne commence pas un documentaire comme cela.

« Puis, quelques mois plus tard, quand je lui ai proposé de la filmer une autre fois, elle m’a dit : “Pas question. On arrête là”. J’ai été vexée, mais j’ai compris. »

Le projet a donc été mis sur la glace pendant quelques années, avant d’être relancé en mars 2020, lors d’une visite de Jane Birkin à New York. Ensemble, Charlotte et Jane ont visionné les images tournées quelques années plus tôt au Japon pour s’apercevoir que l’idée méritait d’être approfondie. Elles se sont donc rassises ensemble devant la caméra, d’abord à New York, puis l’été suivant dans la maison familiale, en Bretagne.

De Serge à Kate

Au fil des rencontres, elles ont abordé ensemble plusieurs sujets, comme les difficultés de vieillir, les hommes de sa vie [dont bien sûr Serge Gainsbourg, le père de Charlotte] et ses rapports avec ses trois filles.

« J’avais plein de questions que j’ai essayé d’organiser par thèmes. Mais j’y suis allée un peu à l’aveugle. Il n’y avait pas de scénario », précise Charlotte Gainsbourg.

« J’ai aussi voulu faire un portrait d’elle toute seule sans que mon père soit omniprésent. Je voulais avoir ce temps où il serait question seulement de sa personnalité à elle, de sa drôlerie et de son originalité, parce que c’est vraiment quelqu’un de particulier. »

Le fantôme de Kate Barry, la première fille de Jane Birkin née de son union avec le compositeur John Barry et décédée en 2013 à seulement 46 ans, est forcément omniprésent dans le film. Pour une entrevue du film, Charlotte Gainsbourg a même recréé la mise en scène d’une photo prise il y a plusieurs années par Kate alors qu’elle était assise avec sa mère dans un lit.

« Kate m’a guidée, d’une certaine façon, confie Charlotte Gainsbourg. J’essayais de faire en sorte qu’elle soit présente, et qu’on en parle, parce que c’est toujours omniprésent dans notre famille. Ça nous a tous détruits et on s’est tous reconstruits un peu différemment. »

Même si elle avoue avoir réalisé Jane par Charlotte « de manière très égoïste » parce qu’elle sentait le besoin de se rapprocher de sa mère, Charlotte

Gainsbourg se réjouit de constater que le film donne envie à des mères et à leurs filles de retisser des liens.

« Ça me fait plaisir quand j’entends une femme dire que le film lui a donné envie d’appeler sa mère, ou encore une autre dire qu’elle aurait aimé avoir ce genre de discussion avec sa mère avant qu’elle meure. Ça me touche beaucoup quand je vois que ce lien parle aux gens », conclut-elle.

Jane par Charlotte, à l’affiche depuis vendredi.