Une défaite en prolongation pour la gardienne Ève Gascon

RIMOUSKI | Le vétéran de 20 ans, Xavier Cormier, a tranché le débat en prolongation avec son 20e but de la saison pour mener l’Océanic de Rimouski à un gain de 5-4 face aux Olympiques samedi après-midi devant une salle comble à Gatineau pour les débuts dans la LHJMQ de la gardienne Ève Gascon.

Photo : Alexandre D’Astous

Cormier a été alimenté par Louis Robin, qui termine le match avec trois assistances, pour battre Gascon dans le haut du filet. Alexander Gaudio, avec deux, Julien Béland et Luke Coughlin ont les buts de l’Océanic. La réplique des Olympiques est venue de l’ex-Océanic Mathieu Bizier (2), Manix Landry et Donavan Arsenault.

« C’est un très gros match pour notre équipe. Il s’est passé beaucoup de choses, notamment une foule très bruyante, mais nous sommes parvenus à revenir pour gagner le match. Nous n’avons pas paniqué lorsqu’ils ont pris les devants en troisième », a analysé l’entraîneur adjoint de l’Océanic, Alexis Loiseau.

L’Océanic a marqué sur son premier tir

L’Océanic a marqué avec son premier lancer sur Ève Gascon. Julien Béland (9e) a profité d’une belle remise de Louis Robin dans l’enclave pour battre la gardienne des Olympiques dans la lucarne.

Mathieu Bizier (22e) s’est emparé d’une rondelle libre devant le filet de Gabriel Robert pour créer l’égalité 1-1 en avantage numérique. Avec une minute à faire à l’engagement, Alexander Gaudio (10e) a redonné les devants à l’Océanic lors d’une supériorité numérique, aidé de Dumoulin et Robin.

Haut du filet payant

L’Océanic a doublé son avance avec un deuxième but en supériorité numérique en début de deuxième période sur un tir voilé de la ligne bleue du défenseur Luke Coughlin dans le haut du but. Alexandre Blais et Cam Thomson sont complices.

Avec 1 : 02 à faire à l’engagement, le capitaine des Olympiques, Manix Landry a réduit l’écart à un but en s’emparant d’un retour de lancer. Le grand défenseur Noah Warren croyait avoir créé l’égalité avec six secondes à faire, mais le but a été refusé après la reprise vidéo.

Les Olympiques ont marqué deux buts en début de troisième période, ceux de Arsenault et Bizier pour prendre les devants 4-3. Gaudio a créé l’égalité un peu plus de cinq minutes à faire.

En bref

L’Océanic était privé de cinq joueurs en raison de blessures ou de la maladie, soit les attaquants Alex Drover, Luka Verreault, Alexandre Lefebvre et Liam Kidney ainsi que du défenseur Simon Maltais. L’entraîneur-chef Serge Beausoleil était aussi absent. Il est atteint de la COVID-19. Alexandre Blais et Shawn Pearson ont été rappelés du midget AAA. Les deux mêmes équipes s’affrontent dimanche à 15 h.