Une vente colossale chez les Sœurs de Sainte-Anne

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Parce qu’elles vendent leur couvent de Lachine devenu bien trop vaste pour elles, les Sœurs de Sainte-Anne organisent jusqu’à lundi une « vente de garage » absolument gigantesque.

En attendant les acheteurs, des meubles par centaines s’empilent sur les côtés du couloir sur au moins 200 mètres.

Plusieurs dizaines de pièces (j’ai renoncé à les compter) sont pleines d’objets d’une diversité déconcertante.

Il y a de tout : articles de cuisine, œuvres d’art, outils, électroménagers, antiquités, chaises, articles religieux, climatiseurs, escabeaux, objets courants du quotidien, fauteuils roulants, mobilier liturgique, téléviseurs, casiers métalliques pour vestiaire, armoires, penderies, chariots, patères, literie, rideaux, équipements médicaux, ustensiles de cuisine, etc.

Photo Chantal Poirier

L’annonce parle de 4000 objets. Mais j’ai davantage l’impression qu’il y en a au moins 20 000 à vendre.

Derrière ces préparatifs herculéens, je découvre une poignée de travailleuses tenaces : les Sœurs de Sainte-Anne.

Sœurs énergiques

C’était un spectacle ahurissant de voir une équipe de religieuses d’un âge très vénérable, toutes frêles, s’appliquer avec une énergie surréaliste à trier et ordonner des milliers d’objets hétéroclites.

Photo Chantal Poirier

Évidemment, ces octogénaires ont de l’aide pour les gros morceaux, mais, pour tout le reste, elles continuent de faire montre du même zèle au travail que celui qui a permis à cette communauté fondée par Esther Blondin, en 1850, de bâtir et d’entretenir ce gigantesque bâtiment tout en tenant jusqu’à 80 écoles en même temps.

Du début à la fin de ma visite, qui a duré deux heures, les bonnes sœurs n’ont jamais cessé de s’affairer. Je les regardais aller et je me sentais paresseux.

Immensité immobilière

« Je marche environ 10 kilomètres par jour en me déplaçant à l’intérieur du bâtiment », me dit sœur Céline Dupuis, 79 ans, qui, en compagnie d’une collègue de 86 ans, supervise cette immense opération de vidage de ce qui a été le quartier général d’une communauté qui comptait à son apogée quelque 1800 sœurs, infirmières ou institutrices.

Photo Chantal Poirier

Quand on m’a dit au téléphone que le couvent des Sœurs de Sainte-Anne comportait quelque neuf kilomètres de corridors, j’ai cru à une exagération.

Eh bien, j’avais tort.

J’ai déjà visité des bâtiments plus vastes, c’est vrai : je pense au Louvre et à Versailles... Mais c’est un vrai château que cette ancienne maison mère.

Photo Chantal Poirier

« Plus de sœurs vivaient ici que la population de bien des villages, et tout ça a été bâti pour durer mille ans », commente Martin Duchesne, un chargé de projet pour les sœurs.

« Il y a des salles de dentisterie complètement équipées, une grande piscine intérieure, des salons de coiffure, une chapelle grosse comme une église avec son propre orgue Casavant. »

Photo Chantal Poirier

Je demeure ébloui devant les salles aux murs entiers recouverts d’armoires de structure en chêne ou en acajou.

Avis aux prochains propriétaires : défaire ces chefs-d’œuvre de menuiserie serait un crime contre le patrimoine.

Condos à prix modiques

Le mois dernier, les quelque 130 sœurs de Sainte-Anne ont emménagé dans un nouvel édifice de plus humble taille.

« Nous avons rencontré des promoteurs immobiliers, mais nous avons préféré un organisme communautaire qui va transformer le tiers du bâtiment en condos à prix modiques (que les proprios ne pourront pas revendre en spéculant) et le reste en une grande résidence pour personnes âgées autonomes », dit sœur Céline.

J’ignore à combien de dizaines de millions les sœurs renoncent en choisissant la solution généreuse.

Elles vouent ainsi l’ancienne maison mère à un projet-pilote qui pourrait transformer notre manière d’envisager le logement dit abordable (des condos sans possibilité de spéculation, j’ai hâte de voir ça !).

La grande vente se poursuit jusqu’à lundi, de 8 h à 16 h, au 1950, rue Provost.Si vous y allez, armez-vous de patience : il y aura du monde !