PLEAU, Yvette, s.s.a.

À la Maison d'Esther, Lachine, le 14 mars 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée soeur Yvette Pleau, s.s.a. Originaire de Saint-Esprit (Montcalm), elle était la fille de feu Florian Pleau et de feu Rachel Grégoire.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses soeurs Réjeanne, Véronique, Thérèse, son frère René et plusieurs neveux et nièces.Compte tenu des directives de la santé publique, des funérailles auront lieu à la Maison d'Esther, 747 rue Esther-Blondin, sur invitation seulement, le mardi 22 mars 2022 à 13h30.Prière de ne pas envoyer de fleurs.