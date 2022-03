Avec la guerre en Ukraine, le déchirement des Russes en Amérique

Dans les jours qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine, l’École russe de mathématiques, un important réseau de soutien scolaire aux États-Unis, n’a eu d’autre choix que de prendre position contre la décision de Vladimir Poutine.

En qualifiant la guerre de « source de douleur réelle, grande et concrète pour nous tous », l’école a publié un communiqué pour écarter le moindre doute: « Nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien contre Vladimir Poutine, son régime et l’invasion militaire de l’Ukraine. »

Elle a également demandé à sa communauté d’éviter toute confusion entre l’établissement et les actions du Kremlin.

L’horreur de la guerre en Ukraine atteint les Américains d’origine russe, nombreux à avoir des proches en Russie comme en Ukraine.

Entre vandalisme et menaces visant notamment des restaurants russes aux États-Unis, certains craignent que la guerre de Vladimir Poutine n’emporte avec elle tout un pan de leur culture.

Fondée il y a 25 ans à Boston par deux réfugiés juifs venant d’Ukraine et du Bélarus, anciens étudiants à Saint-Pétersbourg, l’école a souligné dans son communiqué devoir son nom « à la tradition historique des mathématiques russes. »

« Quel que soit son pays d’origine, personne d’autre que Poutine et son régime n’est responsable de cette guerre », a-t-elle écrit.

Vivre avec cette honte

Au premier jour de l’invasion, Alexander Stessin, un oncologue new-yorkais né en Russie, s’est réveillé avec le texto d’un ami lui apprenant que le monde ne serait plus jamais le même.

« C’était un choc absolu, une horreur absolue — un sentiment qui ne s’est pas dissipé depuis », raconte-t-il.

Près de 2,5 millions d’Américains ont des origines russes, selon le recensement officiel, mais la communauté russophone issue d’ex-pays soviétiques, dont de nombreux réfugiés juifs, est encore plus importante.

La famille du médecin new-yorkais a quitté la Russie en 1990, quand il avait 11 ans, mais lui a maintenu des contacts étroits avec son pays de naissance en y publiant des livres.

S’il est conscient de ne pas subir ce que vivent les Ukrainiens, il craint désormais de devoir « vivre avec cette honte par le simple fait d’être Russe ».

« Nous ne pouvons y échapper. »

Mise au ban

Dans ce climat, le biologiste Eugene Koonin, membre de l’Académie américaine des sciences, est à l’origine d’une lettre ouverte, signée par des dizaines de scientifiques russophones des prestigieux Instituts nationaux pour la santé (NIH), condamnant une « guerre inutile, agressive et génocidaire ».

Mais auprès de l’AFP, il s’indigne également du refus par les grandes revues scientifiques de prendre en considération les propositions d’articles de chercheurs russes, ou de l’arrêt des accords de coopération avec eux.

« Les scientifiques russes qui vivent et travaillent en Russie demeurent nos collègues — sauf ceux qui soutiennent » ouvertement le régime, estime Eugene Koonin, qui a étudié en Russie avant de s’installer aux États-Unis il y a plus de trente ans.

« Ils méritent notre attention et notre aide », ajoute-t-il, assurant qu’un « blocage complet » vis-à-vis des scientifiques russes est « néfaste et de courte vue ».

Alexander Stessin, l’oncologue new-yorkais, s’inquiète également d’une « mise au ban de tout ce qui touche à la Russie », que cela soit lié au régime actuel ou non.

La soprano vedette Anna Netrebko, critiquée pour sa complaisance supposée envers Vladimir Poutine, a quitté le 3 mars le Metropolitan Opera de New York. Mais des orchestres à Cardiff ou Zagreb ont été jusqu’à une déprogrammation des œuvres du compositeur Tchaïkovski.

Des choix « faciles » et « très dommageables » pour Alexander Stessin.

« Tchaïkovski est mort depuis quelques années maintenant, ça ne va pas lui faire grand-chose », ironise le médecin. « Le seul résultat, c’est d’empêcher les mélomanes du monde entier de profiter de sa grande musique ».

Deuil

Jusque dans la Silicon Valley californienne, ceux nés en Russie subissent le contrecoup.

« Le monde de la tech russophone s’est pétrifié d’horreur », raconte Nick Davidov, qui a quitté la Russie pour les États-Unis en 2015 et gère désormais avec sa femme Marina un fonds d’investissement dans les technologies.

La semaine passée, « Fridge No More », une entreprise de livraison de nourriture fondée à New York par un patron russe, a subitement cessé ses opérations et licencié 600 personnes après l’échec d’une nouvelle collecte de fonds — qui s’explique, selon des médias américains, par la peur d’un risque de se lier à la Russie.

Ces dernières semaines, le couple Davidov s’est activé pour rassembler des fonds afin d’aider les réfugiés ukrainiens et les Russes qui fuient le régime.

Ils doivent, en même temps, faire face à une certaine forme de deuil. "Je pleure la perte d’une partie de ce qui me constitue: le patriotisme, mes origines, une forme d’identité", note Nick Davidov.

Le sentiment d’avoir perdu leur terre natale, entachée par l’agression contre son voisin.