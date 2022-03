Boris Johnson exhorte la Chine à condamner l’invasion russe de l’Ukraine

Le premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté dimanche la Chine à prendre position et condamner l’invasion russe de l’Ukraine.

Dans une interview au Sunday Times, Boris Johnson a appelé la Chine, allié stratégique de Moscou, et d’autres pays qui n’ont pas pris position à rejoindre les pays occidentaux dans leur condamnation de l’invasion russe.

« À mesure que le temps passe et que le nombre d’atrocités russes augmente, je pense qu’il devient de plus en plus difficile et politiquement gênant pour les gens, activement ou passivement, de tolérer l’invasion de Poutine », a déclaré le dirigeant britannique.

Il a estimé que les pays qui ne souhaitent pas se prononcer se trouvent désormais face à des « dilemmes considérables ».

« Je pense qu’à Pékin, il commence à y avoir des doutes », a déclaré Boris Johnson.

Ces propos font écho à ceux de l’Ukraine qui a appelé samedi la Chine à « condamner la barbarie russe », après de nouvelles frappes qui ont fait des dizaines de morts.

L’Ukraine et les États-Unis s’inquiètent d’une possible aide militaire de la Chine à la Russie ou de voir Pékin aider Moscou à contourner les sanctions occidentales.

Le président américain Joe Biden a mis en garde vendredi le président chinois Xi Jinping contre les « conséquences » pour la Chine d’une aide à la Russie.

Samedi, lors d’un discours au congrès de son Parti conservateur à Blackpool (nord de l’Angleterre), auquel assistait l’ambassadeur d’Ukraine à Londres, Vadym Prystaiko, Boris Johnson a déclaré que le moment était venu de « choisir entre la liberté et l’oppression ».

Évoquant certains « qui disent que nous ferions mieux de nous accommoder de la tyrannie », le chef du gouvernement conservateur avait estimé « qu’ils ont profondément tort » et que ce serait une « erreur » de retrouver des relations normales avec la Russie, même si l’invasion russe de l’Ukraine cessait.