Camélia et Sarah-Maude restent à l’Académie

Camélia Zaki a remporté, pour la seconde fois depuis le début de la saison, les votes du public lors du huitième Variété, dimanche soir.

Jo�l Lemay / Agence QMI

La plus jeune des Académiciennes aura vécu une semaine remplie d’émotion entre les répétitions, sa mise en danger et la visite de son père qu’elle n’avait pas vu depuis plus de deux ans. Le corps professoral a ensuite décidé de garder Sarah-Maude Desgagné.

Deux mois après avoir accouché de son second enfant, Cœur de pirate était de retour sur scène pour un joli numéro tout en douceur, qui a ouvert la soirée. Entourée des Académiciens et d’un quatuor à cordes, elle a interprété plusieurs de ses succès.

Julien s’est particulièrement démarqué en interprétant «Place de la République», alors que Béatrice Martin était au piano. Jérémy semblait aussi très à l’aise avec le répertoire de la chanteuse, notamment en faisant le rap au milieu de «Dans la nuit». Édouard s’est aussi montré très solide dans «Crier tout bas».

Joël Lemay / Agence QMI

Face à la musique

Camélia Zaki a ouvert le bal des candidates mises en danger. Pour défendre sa place, elle avait choisi «Voilà», de Barbara Pravi, chanson qui a permis à la française d’arriver en 2e au concours Eurovision en 2021. Camélia l’a rendu avec force et conviction.

Joël Lemay / Agence QMI

Très fier de son élève, Gregory Charles a souligné sa performance en indiquant «qu’on a assisté à quelque chose d’extraordinaire. »

Sarah-Maude Desgagné s’est véritablement éclaté sur «River Deep Mountain High», solide, juste et pleine d’énergie. «Un feu d’artifice de beauté et de talent», s’est exclamée Guylaine Tremblay.

Joël Lemay / Agence QMI

Guitare en main, Marily Dorion a livré une version toute en douceur de la chanson «Le tour de l’île» de Félix Leclerc. Marc Dupré l’a félicité pour son talent. «Superbe interprétation, lui a-t-il dit. Tu as vraiment trouvé ton identité artistique. Chaque chanson que tu chantes, c’est comme si c’était la tienne. Bravo.»

Lara Fabian a aussi reconnu sa touche très personnelle. «C’était du Marily, dans le respect de ce que Félix a écrit», a-t-elle conclu.

Joël Lemay / Agence QMI

Tous à la cabane

Les Académiciens semblaient sur un «rush» de sucre durant ce numéro en hommage aux chansons de cabane à sucre, et à la chanson traditionnelle québécoise dans son ensemble. En présence d’Yves Lambert, ils ont chanté «La ziguezon», suivi de «Le rapide blanc», d’Oscar Thiffault, en duo avec Olivier.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Jérôme 50, un ami de Marily, est venu clamer son «Tokébakicitte», avant l’arrivée de la magnifique Édith Butler, qui a entonné «Colinda», son éternel «Paquetville», et sa nouvelle «Dans l’bois» avec les Académiciens. À bientôt 80 ans, en juillet prochain, elle a insufflé une forte décharge d’énergie sur le plateau.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Après la pause humoristique avec P.A. Methot, Marc Dupré a tenu à offrir une nouvelle chanson aux Académiciens.

Sur une musique plutôt rock, sa chanson «Une semaine pleine d’émotion» était en fait un texte hilarant dans lequel l’animateur des Variétés se moquait, avec plein de tendresse, des travers de chacun des habitants de l’Académie et des émotions qu’ils ont vécues dans la dernière semaine. Marc Dupré fait vraiment une excellente job, cette saison, à «Star Académie».

Jo�l Lemay / Agence QMI

Un retour apprécié

Même s’il a fêté ses 73 ans, jeudi dernier, le temps ne semble avoir aucune prise sur Daniel Lavoie ni sur ses chansons. Il a ouvert son numéro en duo avec Krystel sur «Jours de plaine », suivi d’un magnifique moment avec Eloi sur «Tension attention ».

Le trio d’Eloi, Olivier et Daniel Lavoie sur «Belle» reste aussi un bon moment. Olivier a également eu la chance de chanter «Ils s‘aiment» avec le Franco-Manitobain, avant la finale sur «Je voudrais voir New York».

Jo�l Lemay / Agence QMI

Ode au printemps

Directrice artistique invitée, Lydia Bouchard a créé un numéro féérique et tout en sensualité avec les Académiciens et une troupe de danseurs. Sur les chansons «Pendant que» de Gilles Vigneault, suivi de «Pendant que les champs brûlent» de Niagara, Olivier et Julien se sont particulièrement démarqués, chacun apportant une saveur particulière à leur interprétation.

Le numéro s’est terminé par une sorte d’explosion des sens sur «The Flesh Failures», tiré de la comédie musicale «Hair», alors que Lydia Bouchard est venue rejoindre les Académiciens sur scène. Un beau moment rafraîchissant.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Daniel Lavoie, un conseil simple

Daniel Lavoie s’est amusé d’avoir oublié les paroles dans son duo avec Eloi sur «Tension attention». «Ma mémoire est moins bonne que la leur, a-t-il confié en coulisses. C’était le fun, je suis heureux. Ils m’ont réservé un accueil extraordinaire, je serais bien ingrat de ne pas l’apprécier. En plus, je connais bien les musiciens qui sont sur le show.» Par contre, le chanteur, qui célèbre cinquante ans de carrière, se dit bien incapable de donner un conseil. «Je ne sais pas s’il est encore possible de faire une carrière comme la mienne dans le monde que nous vivons. Le marché a tellement changé que je ne sais plus comment ça fonctionne. Le seul conseil est d’aimer ce que tu fais et fait ce que tu aimes.»

Jo�l Lemay / Agence QMI

Olivier Bergeron, la révélation

Omniprésent dans chacun des numéros, Olivier Bergeron a prouvé qu’il avait fait beaucoup de chemin depuis son entrée l’Académie. La confiance des profs semble aussi importante pour lui donner l’aplomb afin de livrer des prestations exceptionnelles. En ouverture du numéro avec Cœur de pirate, il a attaqué en douceur la chanson «Oublie-moi». Il s’est plus tard beaucoup amusé sur «Le rapide blanc» avec Yves Lambert, mais c’est surtout avec Daniel Lavoie («Ils s’aiment») et dans le numéro de Lydia Bouchard («Pendant que les champs brûlent») qu’il a marqué des points. Sa sensibilité, son envie permanente de s’améliorer, sa naïveté et son entrain devraient lui permettre de se rendre loin. Et pourquoi pas en finale?

Jo�l Lemay / Agence QMI

Marily, mieux armée

Malgré son départ de l’Académie, Marily Dorion a tenu à remercier les profs. «Merci pour la belle aventure, j’ai tellement appris», a-t-elle dit en direct. En entrevue, elle a confié qu’elle sortait mieux armée pour l’avenir grâce aux enseignements des profs.

Jo�l Lemay / Agence QMI

«Je vais surtout retenir toutes les techniques vocales de Lara, je vais les appliquer et les utiliser quand je chante. Ensuite, j’ai aussi appris à faire la différence entre un commentaire constructif et valable d’un commentaire qui est juste négatif. Je ne veux plus me laisser envahir par tous les commentaires qui entrent. Tous les artistes doivent faire cet apprentissage de nos jours, notamment à cause des réseaux sociaux.»

Ils poursuivent l’aventure

Olivier Bergeron, 20 ans, Kedgwick (N.-B.)

Julien Charbonneau, 23 ans, Montréal

Eloi Cummings, 16 ans, Îles-de-la-Madeleine

Édouard Lagacé, 27 ans, Cowansville

Krystel Mongeau, 25 ans, Sherbrooke

Jérémy Plante, 25 ans, Lévis

Sauvé par le public

Camélia Zaki, 17 ans, Sherbrooke

Sauvé par les profs

Sarah-Maude Desgagné, 23 ans, Amos

La quotidienne de «Star Académie» est présentée, du lundi au jeudi, à 19 h 30, à TVA.