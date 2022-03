Chefferie du Parti conservateur: Scott Aitchison lance sa campagne

Le député conservateur ontarien Scott Aitchison a lancé, dimanche après-midi, sa campagne pour tenter de devenir le prochain chef du Parti conservateur du Canada (PCC).

M. Aitchison, qui représente la circonscription de Parry Sound – Muskoka dans le nord de l’Ontario, avait annoncé mercredi son intention de se présenter comme candidat sur ses réseaux sociaux, mercredi.

«Soyons audacieux. Soyons ambitieux et remplis d'espoir. Nos meilleurs jours sont encore devant nous - travaillons ensemble pour que le travail soit accompli», avait-il alors écrit sur Twitter en invitant les internautes à aller s’inscrite à une infolettre sur le site votezScott.ca

Lors d’un évènement dimanche, M.Aitchison a officiellement lancé sa campagne et dévoilé ses idées. Il a notamment indiqué vouloir «réparer le système de santé», être contre la Loi sur la laïcité du Québec et opposé à la taxe carbone.

«Résoudre des problèmes nécessite du leadership (...) ce qu’il manque à Ottawa, c’est du leadership», a-t-il notamment déclaré dans son discours.

L’homme de 49 ans a aussi prononcé quelques mots en français: «Mes critiques diront que mon français n’est pas assez bon, mais je continuerai à travailler, je mettrai les bouchées doubles et je vous promets que d’ici la prochaine élection je parlerai couramment l’anglais et le français.»

«Le leadership ne sème pas la division et la colère, le leadership inspire et réuni», a-t-il aussi déclaré dans la langue de Molière.

Scott Aitchison a été élu une première fois en 2019, avant de défendre son siège en septembre dernier. Il a auparavant été maire de Huntsville, entre 2014 et 2019.

Le député rejoint dans la course à la chefferie du PCC six candidats déjà en lice, soit le maire de Brampton Patrick Brown, les députés conservateurs fédéraux Pierre Poilievre et Leslie Lewis, l’ex-premier ministre du Québec Jean Charest, l'homme d'affaires Joseph Bourgault et le député indépendant ontarien Roman Barber.