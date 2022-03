Devrais-je croire mon médecin?

J’ai accouché début novembre et je devrai retourner au travail à la fin du mois. Mon médecin est d’accord, mais moi je ne me sens pas bien là-dedans, car je crains pour mon bébé. Suis-je en train de faire un transfert ?

Maman inquiète

Je n’ai aucune compétence pour me prononcer sur votre cas, mais jetez donc un coup d’œil sur le documentaire Maman pourquoi tu pleures ? qui fut diffusé sur Canal Vie et qui est rediffusé sur Crave et Noovo.ca. On y traite de santé mentale périnatale, et cela pourrait vous concerner.