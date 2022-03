Du renfort pour les Ducks

Un jour après avoir transigé Hampus Lindholm et Nicolas Deslauriers, les Ducks d’Anaheim ont réclamé l’attaquant Gerry Mayhew au ballottage, dimanche.

Mayhew a partagé ses six saisons dans le hockey professionnel entre l’organisation du Wild du Minnesota et celle des Flyers de Philadelphie. Cette saison, dans l’uniforme orange et noir, il a marqué six buts en 25 rencontres.

Les autres joueurs soumis au ballottage samedi, le défenseur Philippe Myers et le gardien québécois Philippe Desrosiers seront assignés respectivement aux club-écoles de Milwaukee et du Manitoba.

Plusieurs joueurs à donner

En vue de la date limite des transactions de lundi, plusieurs autres équipes ont soumis des joueurs au ballottage dimanche.

Riley Nash (Coyotes de l’Arizona), Brad Richardson (Flames de Calgary), Kyle Turris (Oilers d’Edmonton), Christian Jaros (Devils du New Jersey) et Derrick Pouliot (Golden Knights de Vegas) seront ainsi offerts à toutes les autres formations du circuit Bettman, tout comme Kyle Clifford, Petr Mrazek et Harri Sateri (Maple Leafs de Toronto).

