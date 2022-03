Essence: QS propose un fonds pour permettre aux régions de développer le transport vert

Afin de réduire la dépendance des régions de la province aux voitures à essence, Québec Solidaire (QS) propose un fonds d’urgence pour soutenir les municipalités et les régions dans le développement d'alternatives à l'auto solo.

«Les régions sont complètement abandonnées par le gouvernement de la CAQ. François Legault, comme ses prédécesseurs, a coupé dans les services de proximité et délaissé le transport collectif régional. Résultat, les familles doivent parcourir toujours plus de kilomètres et avec le prix à la pompe et l'absence d'alternative à l'auto solo, ça commence à coûter cher!», a souligné samedi par voie de communiqué Émilise Lessard-Therrien, porte-parole en matière de développement régional pour le parti.

En plus du fonds d’urgence, QS suggère de soutenir la création de régies intermunicipales pour le transport collectif dans chaque région du Québec, d’appuyer les municipalités des régions dans l'implantation et le déploiement de services d'autopartage de voitures et de vélos électriques et de mettre en place un service de camion-partage, c'est-à-dire mettre à disposition des habitants des régions des camions et camionnettes.

«Il n'y a pas de raison par exemple pour que seuls les gens de Montréal et Québec aient accès à des voitures et des camions électriques en libre-service: il suffit d'adapter le service aux réalités régionales», a ajouté la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.