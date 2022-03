Giordano s’amène à Toronto

Les Maple Leafs de Toronto auraient fait l’acquisition du vétéran Mark Giordano du Kraken de Seattle, dimanche.

Plusieurs sources, dont le réseau Sportsnet, en ont fait l’annonce.

Âgé de 38 ans, Giordano n’est plus le défenseur étoile qu’il était, trois saisons après avoir remporté le trophée Norris, mais peut encore rendre de fiers services dans la Ligue nationale de hockey (LNH). En 55 parties avec le Kraken cette saison, le natif de Toronto a marqué six buts et amassé 23 points.

Rappelons que le défenseur canadien avait été réclamé lors du repêchage d’expansion après avoir disputé l’ensemble de sa carrière avec les Flames de Calgary.

Giordano écoule la dernière saison d’un contrat lui rapportant 6,75 millions $ par campagne.

Un nouveau gardien dans la Ville Reine

Plusieurs sources rapportaient récemment que les Maple Leafs avaient démontré de l’intérêt envers le gardien québécois Marc-André Fleury, qui dispute une première saison avec les Blackhawks de Chicago. C’est toutefois vers l’Europe que le directeur général Kyle Dubas s’est tourné.

Selon le réseau Sportsnet, les Leafs se sont entendus dimanche sur les termes d’un contrat d’un an et de 750 000 $ avec le portier Harri Sateri, qui évolue dans la Ligue continentale de hockey (KHL) cette saison.

Le Finlandais de 32 ans a déjà porté l’uniforme des Panthers de la Floride pendant neuf matchs en 2017-2018, mais a disputé les trois dernières campagnes avec le Sibir de Novossibirsk. L’équipe est présentement engagée en séries éliminatoires, mais Sateri a maintenu un dossier de 14-16-5 en saison régulière, avec un taux d’efficacité de ,926 et une moyenne de buts alloués de 2,02.

Il a également remporté l’or avec la Finlande aux Jeux olympiques de Pékin, en février.

Toronto a par ailleurs placé au ballottage le nom de Sateri, mais aussi celui du gardien Petr Mrazek. Le Tchèque a été décevant à sa première saison avec les Leafs, avec un taux d’efficacité de ,884 et une moyenne de filets accordés de 3,48 malgré une fiche de 10-6-0.