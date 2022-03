Vendredi sur mer: «J’avais envie de briser chacune de mes barrières»

Le nom de Vendredi sur mer vous est inconnu ? Ça risque fort bien de changer. Ses titres désormais propulsés par moult campagnes publicitaires et même par la populaire série Emily in Paris, la popstar française revient en force avec un nouvel album au titre fort évocateur : Métamorphose.

Dans un univers où les vedettes pop proprettes abondent, Vendredi sur mer détonne par son franc-parler, ses tabous visiblement inexistants et ses rythmes éclectiques allant de la douceur du piano à la force du techno. Et la chanteuse française (d’origine suisse, précisons-le) n’hésite pas à parler d’amour saphique ou encore de sexualité... le tout, sans rougir ni broncher, évidemment.

En visioconférence avec Le Journal, la jeune artiste sourit devant cette remarque.

« Plus je parle à des journalistes, plus je me rends compte que ce n’est pas si fréquent qu’une femme dise ce genre de chose, ou prenne la parole de cette manière. Mais mes chansons sensuelles ou sexuelles, je les ai écrites simplement parce que c’était ce dont j’avais envie de parler à cet instant même. Je ne les ai pas écrites en voulant prendre ce créneau moins commun », avance Charline Mignot, alias Vendredi sur mer.

Prendre du galon

Ce sobriquet – et le personnage qu’il représente – lui a jadis servi de carapace pour assurer une distance avec sa véritable identité. Le temps a finalement fait son œuvre, Charline Mignot absorbant l’assurance et les traits de caractère de Vendredi sur mer au fil des ans. Aujourd’hui, la chanteuse ne cherche plus à faire de distinction entre la femme et l’artiste.

Tout ça, ça fait partie de cette Métamorphose qu’elle met aujourd’hui de l’avant. Décliné en 11 pièces, sa pop, à l’époque plus délicate, a manifestement pris du galon en se frottant à différents genres musicaux, tout comme la voix de l’artiste. Exit les chansons parlées, Vendredi sur mer se permet ici les envolées vocales bien assumées.

« J’avais envie de briser chacune de mes barrières, d’aller à des endroits qui me faisaient peur ou me rendaient nerveuse », avance-t-elle.

« Avant je ne chantais pas autant parce que je ne me croyais pas capable de le faire. Là, je me suis dit que j’allais essayer ; si ça rate, ça restera en studio, et si c’est bien, alors c’est bien. Et j’ai fait tout cet album en pensant à la scène. J’avais envie de quelque chose de plus animal, de plus joueur, quelque chose qui serait chouette à faire et à incarner », poursuit Vendredi sur mer.

Bientôt au Québec

On pourra d’ailleurs bientôt voir cette Métamorphose déployée sur scène, la chanteuse étant attendue tant à Montréal qu’à Québec le mois prochain. Bien habituée de la métropole, où elle s’est produite à une poignée de reprises par le passé, Vendredi sur mer avoue avoir très hâte de découvrir pour une première fois le public de la Vieille Capitale.

« On prépare le spectacle, je viens de commencer les répétitions avec les musiciens. Et à chaque tournée, je n’attends que ça, aller au Québec ! Ce n’est vraiment pas un mensonge ; j’ai des étoiles dans les yeux chaque fois que je parle d’y retourner », s’enthousiasme-t-elle.

Et ça, la magie de la visioconférence nous a permis de le constater sans équivoque.

L’album Métamorphose est maintenant disponible. Vendredi sur mer sera en spectacle à l’ANTI Bar et Spectacles de Québec le 29 avril, et au Théâtre Fairmount de Montréal le lendemain.