La carrière de Lara Fabian en 5 photos souvenirs

Entre Montréal et Paris

Photo courtoisie

Une toute jeune Lara (à gauche), en début de carrière, lors d’un passage à Paris, en compagnie de la chanteuse Belgazou qui connaissait un certain succès là-bas. Ce n’était que le début d’un incessant ballet que Lara effectuera entre l’Amérique et l’Europe, sa carrière la propulsant sur les deux continents.

Grand départ

Photo d'archives

Au gala de l’Adisq en 1995, Lara Fabian, âgée de 25 ans, remportait radieuse les trophées Interprète de l’année et Spectacle de l’année. Cette année-là, elle se faisait aussi connaître en France, alors qu’elle chantait aux côtés de Serge Lama sur scène sa chanson Je suis malade, qu’elle avait enregistrée sur son second album Carpe Diem.

Devenue Canadienne

Photo d'archives

En 1996, Lara Fabian, de son vrai nom Lara Sophie Crokaert, arrivée au Québec cinq ans plus tôt avec son amoureux Rick Allison, obtenait finalement la nationalité canadienne, à 26 ans. Cette année-là, elle lançait son troisième album Pure qui serait certifié or en quelques semaines.

Long parcours

Photo d'archives

Une photo officielle de la belle Lara au début des années 2000. L’auteure-compositrice-interprète née en Belgique, qui avait étudié le chant et le piano durant dix ans, dès l’âge de huit ans, au Conservatoire royal de Bruxelles, puis chanté dans les bars avant de partir pour la grande aventure au Québec, était désormais la chouchoute du public.

Grand tourbillon

Photo d'archives

En 2002, il y a 20 ans, un succès phénoménal souriait à Lara. Elle était non seulement devenue une star au Québec, mais aussi en France, en Belgique et aux États-Unis. Elle avait chanté avec Johnny Halliday, remporté de nombreux trophées, vendu des millions de disques et réalisé plusieurs tournées, ici comme ailleurs.

♦ Lara a repris son rôle de directrice de Star Académie. Elle offre de prodigieux conseils à tous ces jeunes qui rêvent de faire carrière dans la chanson. À TVA du lundi au jeudi 19 h 30 et les dimanches pour le Variété à 19 h. Aux côtés de Grégory Charles, Guylaine Tremblay, Vincent Vallières, Ariane Moffatt, Louis-Jean Cormier, Fouki, et avec Marc Dupré à l’animation.

♦ La chanteuse reprendra en 2022 ses concerts reportés à cause de la pandémie, en plus des nouvelles dates qui ont été ajoutées à sa tournée The Best of Lara Fabian World Tour. Elle sera à la Place des arts de Montréal et au Centre Vidéotron de Québec au mois de juin. Voir concerts.larafabian.com.

♦ L’auteure-compositrice-interprète a rendu accessible l’intégralité de son album Lockdown Sessions sur les différentes plateformes. Voir larafabian.com.

♦ Lara a récemment lancé chez Libre Expression le livre Je passe à table, dans lequel elle raconte des tranches de vie, agrémentées de recettes liées à chacune des histoires et anecdotes.