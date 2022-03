Le chantier

C’est donc ça ? On rebâtit ? Eh bien, il faut passer à l’action et plus vite que ça, même si on se donne 3, 4 ou 5 ans.

Il faut trouver et réunir ceux qui seront dans l’alignement entre 2025 et 2028. Cet objectif dans l’espace-temps, et c’est là le défi, doit concorder avec l’excellence du repêchage et du développement en défensive et en attaque.

Le cas Carey Price

Mais avant de partir en peur, il faut régler un problème gros comme l’oratoire Saint-Joseph et il s’appelle Carey Price. Parce que lui, dans cinq ans, il sera dans sa chaise berçante en Colombie-Britannique. Il y est presque déjà, à plus de 10 M$ par année, sans même jouer une seule minute par mois.

Est-il fini frette ?

J’ai bien peur que oui, et s’il revenait, je me demande s’il résisterait.

Le problème devient plus catastrophique lorsqu’on réalise qu’il n’est pas échangeable.

Si vous étiez le directeur général d’une des 31 autres équipes, oseriez-vous ? J’en doute très fort. Price n’est pas une épine dans le pied, c’est un poteau de téléphone.

Moins cher, mais un imbroglio semblable s’est dessiné avec Shea Weber. Plusieurs diront que ce sont des cadeaux laissés par Bergevin, mais non, ces deux catastrophes étaient imprévisibles.

Ces deux monuments doivent être écartés du chemin et ils ne sont assurément pas dans le projet de relèvement. Beu-Bye !

YO LES JEUNES

Ensuite, où seront nos joueurs dans trois ans ?

D’ores et déjà, on sait que Gallagher aura 32 ans, Byron aura 36 ans, Hoffman aura 35 ans, Armia en aura 32 et Savard aura 34 ans.

Patriote, je ne garderais que Savard, mais les autres devaient ou devront partir. Le plus tôt est le mieux... on est en chantier.

Allez, repêchez et amenez des jeunes. Très visiblement, on a le coach pour les intégrer rapidement. On le voit avec Caufield, Pitlick, Evans, Dauphin, Pezzetta et les autres.

Déjà dans la LNH, une trentaine de joueurs ont 21 ans ou moins. Il ne faut pas avoir peur de les essayer, de leur donner une vraie chance tout en leur fournissant le maximum de formation. Faites vos calculs, le beau noyau doit apparaître dans quatre ans.

NEW KIDS ON THE BLOCK

Il faut que tout le monde soit bon. Les joueurs, jeunes et plus vieux, mais aussi les instructeurs et enseignants, les développeurs et dépisteurs, et, croisez-vous les doigts, parce que s’ajoute un élément qui s’appelle la chance. Il nous la faut.

Et j’en remets avec un camp d’entraînement spécial pour tous les joueurs québécois ou même canadiens qui ont été oubliés, qui n’ont pas été repêchés. Des Stéphan Lebeau, Adam Oates, ou comme un certain Martin St-Louis et ses 1033 points.

Tu vois le genre ? On ne sait jamais. Kent Hughes est Québécois, à lui de le montrer.

Si j’étais lui, je donnerais un coup de fil à Serge Savard. Juste pour jaser, comme ça.

De l’enclave