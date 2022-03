Dégel du printemps: le même refrain en Beauce

BEAUCEVILLE | Des Beaucerons qui ont conservé leur demeure après avoir été durement affectés par les inondations historiques de 2019 se préparent à affronter les caprices de la rivière Chaudière.

« La pluie et la chaleur ces jours-ci, ça nous inquiète un peu. Alors on se prépare d’avance. On a appris de nos erreurs du passé », lance France Lafontaine, dont la maison a dû être rénovée pour mieux résister à d’éventuelles inondations.

Tout comme elle, plusieurs citoyens ont amorcé une course contre la montre ce week-end. Certains se contentent de ranger leurs objets de valeurs en hauteur et de vérifier leur pompe à eau, d’autres créent de véritables fortifications.

C’est le cas de Francis Poulin, qui a installé des bandes de caoutchouc derrière sa résidence et renforcé temporairement la porte et les fenêtres de son sous-sol.

Photo Didier Debusschère

« On a presque tout perdu cette année-là », déplore M. Poulin, faisant référence à la crue d’une ampleur jamais vue en 100 ans qui a fait des milliers de sinistrés en 2019.

« Mais on n’a pas le choix de rester ici. On n’avait pas assez de bris pour réclamer au gouvernement et personne ne veut acheter une maison inondable », poursuit-il.

« Sur nos gardes »

La situation est toutefois maîtrisée pour le moment dans la région, bien que la chaleur et la pluie des derniers jours aient fait craindre le pire.

Dimanche matin, le Système de surveillance de la rivière Chaudière indiquait de légères inondations du côté de Saint-Georges, tandis que le cours d’eau était « sous surveillance » du côté de Beauceville.

« Il y a encore pas mal de neige au sol, ça a permis d’éponger les dernières précipitations et d’éviter que le niveau d’eau monte trop vite. Mais on reste sur nos gardes », indique Paul Morin, porte-parole de cette dernière municipalité.

Photo Didier Debusschère

Du côté de Saint-Georges, un embâcle s’est créé à la hauteur de l’île aux Chèvres, il y a deux semaines. Une situation qui se répète chaque année, d’après le maire Claude Morin, qui réitère son désir de retirer une partie de cette île pour éviter d’autres catastrophes.

« Rien ne bouge pour le moment, mais il ne faudrait pas qu’il y ait de pluie abondante », prévient-il.

Dégel progressif

De la pluie, il y en aura dans la deuxième moitié de la semaine en Beauce, alors que le mercure sera au-dessus du point de congélation presque toute la semaine, en journée.

Ce qui sauve les riverains pour le moment, d’après le directeur régional du Centre des opérations gouvernementales, Éric Drolet, c’est le froid qui s’installe à nouveau la nuit venue.

Celui-ci permet un dégel progressif de la rivière et de ses affluents, réduisant les risques de débordements sur les berges.