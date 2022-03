Le pont Champlain illuminé pour la Journée internationale de la Francophonie

Du coucher du soleil à 21 h, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé vert, bleu, rouge et violet pour souligner la Journée internationale de la Francophonie.

«Cette illumination spéciale souligne la richesse de la langue française et la diversité de la culture et du patrimoine francophones du Canada. Elle célèbre également les communautés francophones au Canada, qui ont joué un rôle important pour en faire le pays dynamique et inclusif que l'on connaît», a partagé Infrastructure Canada dans un communiqué rendu public samedi.

Après 21 h, l'éclairage architectural reviendra à l'illumination bleu-vert pour réduire le risque de désorientation des oiseaux durant leur période de migration.