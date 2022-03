Le tour de l’île Saint-Bernard

À Châteauguay, on a toute une surprise dès le début de notre randonnée sur l’île Saint-Bernard, au refuge faunique Marguerite-D’Youville.

En passant par la plage Le Grillon, à partir du sentier, on a une vue prenante sur le lac Saint-Louis. Puis à la Pointe Nord, le panorama s’élargit, donnant une fenêtre sur la métropole avec l’oratoire Saint-Joseph dominant l’île de Montréal.

Une nature si proche

Curieux, tout de même, ce contraste, montrant la ville en arrière-plan au début du trajet alors qu’on se retrouve sur un site naturel protégé. Cette proximité est encore plus étonnante quand on vient de nourrir mésanges et sittelles dans notre main avec des graines de tournesol et qu’on a croisé un chevreuil.

Le refuge ne saurait être plus facile d’accès. On y entre par la porte-arrière du Café de l’île où il fait bon s’arrêter pour manger une soupe ramen ou siroter un chocolat chaud Grand-duc. Si vous n’avez pas apporté de graines de tournesol pour votre randonnée, il est possible de se procurer un petit sac pour un dollar.

Sentiers

Un sentier de près de six kilomètres fait le tour de l’île. Toutefois, on peut réduire un peu le parcours en revenant par la grande digue, laquelle traverse l’île en plein centre, d’ouest en est.

Raquettes, crampons ou bottes ? Tout dépend des conditions, lesquelles sont vérifiables dans le site internet ou par téléphone.

De l’hiver au printemps

À cette période-ci de l’année, la neige étant appelée à fondre, il arrivera un moment où seules des bottes seront appropriées. Avec la venue du printemps, il se peut qu’un tronçon de sentier soit inondé et non accessible.

Mais une fois la neige fondue, c’est grâce à des passerelles qu’on a accès aux sous-bois inondés. La randonnée prend alors une tout autre allure. On a l’impression de traverser une petite jungle.

Une petite jungle peuplée d’oiseaux migrateurs, dois-je ajouter. Tour à tour, reviennent du sud bernaches, canards et hérons.

C’est le grand retour du printemps tant attendu. Et l’île Saint-Bernard est l’un des meilleurs endroits pour le voir de nos yeux.

REFUGE FAUNIQUE MARGUERITE-D’YOUVILLE

Sentier autour de l’île : 6 km

6 km Frais d’accès (avec taxes) : 7 $ par adulte, 5 $ par enfant (de 3 à 17 ans)

7 $ par adulte, 5 $ par enfant (de 3 à 17 ans) Services : Café de l’île, boutique de produits écologiques

Café de l’île, boutique de produits écologiques ilesaintbernard.com