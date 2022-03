L’importance vitale des médias

Bafoués de toutes parts depuis la présidence Trump et avec le mouvement complotiste, les médias rappellent toute leur importance lors de crises comme celle de la guerre en Ukraine.

Lorsqu’on observe ce qui se passe en Russie, avec la propagande d’État qui cache ce qui se passe en Ukraine et en appelle à la « dénazification » de ce pays, on constate à quel point une démocratie passe par une information fiable et indépendante.

« Comme toute crise importante, ça nous rappelle que les médias, les gens dont c’est le métier, on a besoin de ça », expose Jean-Hughes Roy, professeur à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Sans médias

Imaginons, dit le professeur, « un monde où tous les médias auraient fait faillite, et que la guerre en Ukraine survienne ? Qui nous aurait raconté ce qui serait arrivé ? On a besoin d’yeux et d’oreilles sur le terrain pour nous raconter ce qui se passe pour vrai. »

Et si on ne se fiait qu’aux réseaux sociaux, mais qu’il n’y avait plus de médias et de journalistes, que se passerait-il ?

Dans un article scientifique paru en 2021, Jean-Hugues Roy a analysé 3,3 millions de publications Facebook parues dans quatre pays (Canada, Belgique, France et Suisse).

Il a pu constater qu’en l’absence des nouvelles provenant de médias, le contenu du réseau social se caractériserait essentiellement par du contenu à caractère religieux et des mèmes feel good. On repassera pour les enjeux cruciaux.

Effets pervers

Malgré cela, dans son baromètre de confiance 2022, la firme Edelman rapporte que la majorité des Canadiens doutent de l’honnêteté et de la transparence des leaders institutionnels. Un total de 61 % estiment que les journalistes et les reporters tentent délibérément de les tromper.

Il serait bien que les crises génèrent aussi certaines prises de conscience par rapport à cette importance vitale et indéniable des médias professionnels chez nous et partout dans le monde.