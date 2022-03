Montréal: une altercation ayant dégénéré fait deux blessés graves

Une altercation dans un établissement de la rue Saint-Denis a dégénéré à Montréal dans la nuit de samedi à dimanche et a fait deux blessés à l’arme blanche.

Vers 2h30, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont arrivés pour porter secours aux deux victimes de cette agression, deux hommes âgées de 24 et 34 ans. Selon les informations de la police, le conflit impliquant les deux victimes et trois suspects a débuté à l’intérieur s’est transporté à l’extérieur, au coins des rues Saint-Denis et Emery.

Les blessures des deux victimes sont en apparence sérieuses, mais leur état de santé reste à déterminer par le SPVM.

Les policiers sont à la recherche de caméras de surveillance des commerce avoisinants afin de mieux comprendre les origines de ce conflit.