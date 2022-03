Résultat inespéré pour Audrey McManiman

Forte de sa première médaille en carrière samedi dernier, Audrey McManiman croyait être en mesure de répéter son exploit, dimanche, mais une chute en finale a anéanti ses chances de podium.

McManiman a subi une lourde chute dès le premier saut.

« Ma journée a mal fini alors que j’ai effectué ma plus grosse chute de la saison, mais c’était déjà wow ! de me rendre en finale, a résumé la planchiste de 27 ans, qui a terminé en quatrième position. Dans les sauts dont le devant est prononcé, j’ai de la difficulté avec l’absorption. C’est l’une de mes faiblesses. »

Blessures

Malgré un bassin endolori et une entorse à une épaule, McManiman savourait son moment et n’arrivait pas à croire qu’elle terminait la saison au cinquième rang du classement cumulatif.

« Je n’aurais jamais pu penser ça possible en début de saison. Mes entraîneurs me disaient de viser un top cinq dans une épreuve de la Coupe du monde et je voyais ça gros parce que mon meilleur résultat était une septième place. Et je termine en cinquième place au général. C’est inespéré et ça récompense mes efforts. »

Si elle jonglait avec la possibilité d’accrocher sa planche au terme de la saison, McManiman a revu complètement sa position.

« Je débloque, et ça donne le goût de continuer. J’ai toujours mis les efforts, mais il me manquait de la confiance. Le championnat mondial est le seul événement majeur auquel je n’ai pas participé, et ça me motive pour l’an prochain. C’est la première année que je suis sur l’équipe nationale, et le soutien reçu fait une différence. Avec mon équipe de préparation à Québec et celle de l’équipe nationale, la recette est bonne. »