«Star Académie»: Camélia, Marily et Sarah-Maude sont prêtes à avoir du plaisir

Camélia, Marily et Sarah-Maude, les trois Académiciennes en danger, sont fières et excitées à l’idée de devoir performer en solo au Variété de «Star Académie», ce dimanche. Cette seconde mise en danger de la saison pour les trois candidates a été perçue avant tout comme une occasion de chanter seule devant le public.

Sarah-Maude Desgagné savait que la mise en danger l’attendait, suite à son oubli de paroles durant l’évaluation. Mais en interprétant «River Deep Mountain High», le classique de Tina Turner lors du Variété, elle souhaite avant tout avoir du plaisir.

«Cette chanson me fait du bien, le public la connaît, et j’espère qu’il va avoir autant de "fun" que moi, a-t-elle indiqué au téléphone. Je suis optimiste. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour obtenir le vote du public? Je l’espère.»

Lâcher prise

L’annonce de sa mise en danger n’a pas vraiment surpris Marily Dorion. «Au nombre de personnes où on est rendu, les profs peuvent trouver des choses à améliorer chez tout le monde», a-t-elle confirmé en entrevue.

Les profs lui ont notamment reproché de ne pas laisser entrer les gens dans sa bulle lorsqu’elle chante, un commentaire qui l’a beaucoup surprise. «Je peux comprendre leur point de vue. Il faut que je prononce davantage les mots. J’ai aussi tendance à fermer les yeux, et ça crée un filtre pour le public.»

De la belle visite

Camélia a vécu toutes sortes d’émotion durant la semaine. «J’ai pu discuter avec mon père, ça m’a donné un regain d’énergie. Il m’a ramenée à ma juste valeur. Même si j’ai seulement 17 ans, j’ai en masse ma place ici. Je prends cette mise en danger comme une opportunité.»

Sa dernière évaluation lui a permis de cibler les éléments qu’elle devait encore améliorer. «Je pense avoir une technique incroyable. Les profs me poussent parce qu’ils savent que je suis capable de faire mieux, mais tout se fait dans le bien-être. Je suis tellement contente qu’on me fasse confiance et qu’on me donne tous ces apprentissages.»

Un numéro printanier

Directrice artistique invitée, Lydia Bouchard parle de son numéro comme d'une ode au printemps, à l’amour et à l’espoir. «Quand on a commencé à parler de ce numéro, en août dernier, je voulais jouer avec la proximité du son, avoir l’impression que les Académiciens nous chantent à l’oreille, a confié la chorégraphe. La proximité était mon mot d’ordre. J’avais aussi envie qu’on métamorphose un peu le studio, avec un côté un peu surréaliste comme dans un tableau de Magritte. Je veux que ça vienne insuffler une vague d’espoir, que le numéro fasse comme si quelqu’un nous embrassait dans le cou.»

Que les Académiciens présentent ce numéro le jour du printemps n’est pas si anodin pour elle. «Je suis subjugué de cet adon merveilleux. Ce numéro, c’est aussi la renaissance, le renouveau. On va y entendre "Pendant que" de Gilles Vigneault, "Pendant que les champs brûlent" de Niagara, pour se terminer par un extrait de la comédie musicale "Hair". Ça va être un moment plein de joie, plein d’amour et de beauté. Je pense que c’est exactement ce dont on a besoin en ce moment.»

Le fait de travailler avec des chanteurs qui ne sont pas forcément des danseurs ne l’a pas du tout effrayée.

«Il faut aborder les non-danseurs avec beaucoup de douceur. Mais le mouvement comme la voix est naturel et inné. Si on sait bien le travailler, on peut mettre les gens en valeur dans quelque chose de naturel et d'évocateur. Un chanteur travaille aussi avec son corps. Pour moi, le geste est comme le sous-texte d’un chanteur.»

