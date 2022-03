Suivre le mouvement avec l'auteur Adam Grant

L’auteur Adam Grant, dont les livres figurent sur la liste des best-sellers du New York Times, et qui enseigne le management à l’Université Wharton en plus d’être cofondateur du Next Big Idea Club, démontre dans son livre, Think Again, traduit en 35 langues et maintenant disponible en français, l’importance de suivre le mouvement en modifiant nos pensées et nos habitudes.

Spécialiste des théories comportementales, Adam Grant fait partie du courant de ceux qui préconisent le mouvement sous toutes ses formes, notamment à travers nos façons de penser. Comme la plupart des gens aiment demeurer dans leur zone de confort, l’auteur à succès explique dans son livre, Le pouvoir de la pensée flexible, qu’il faut à l’inverse briser le moule et choisir de sortir de sa zone devenue trop confortable.

Paradoxalement, la plupart des gens sont habituellement très friands des nouvelles technologies. On souhaite se procurer le plus récent téléphone intelligent, on est ouvert à avoir une maison branchée, mais lorsque vient le temps de changer nos positions sur des sujets particuliers, plusieurs ont du mal à faire preuve d’ouverture d’esprit.

D’ailleurs, l’auteur estime qu’il est essentiel de changer nos idées et nos perceptions. « La pandémie nous a obligés à faire preuve de flexibilité mentale », souligne Adam Grant. Effectivement, plusieurs chefs d’entreprise n’auraient pu imaginer que le télétravail pouvait fonctionner. On a fait des réunions à distance grâce à la technologie, ce qui aurait été inconcevable auparavant. Comme il y avait peu d’options, il a fallu s’adapter et voir les choses autrement, renouveler ses pensées et actualiser ses points de vue. En fin de compte, cela a permis à la plupart des entreprises de poursuivre leurs activités et à plusieurs personnes de sauvegarder leurs emplois.

Faire autrement a été salutaire. D’autres ont modifié leurs plans d’affaires ou ont changé leur ligne directrice, voire changer complètement d’orientation. Ce sont ceux qui ont fait preuve de flexibilité qui sont sortis gagnants.

Photo courtoisie

La réussite

« L’une des clés de la réussite est de se forger une pensée flexible », soutient l’auteur.

Apprendre à tester ses idées, se questionner et accepter certaines contradictions sont des moyens pour se diriger vers la réussite, d’atteindre la sagesse et l’excellence.

Il va sans dire que pour y arriver, il faut faire preuve d’une bonne dose d’humilité. Admettre que l’on avait tort n’est pas toujours facile, néanmoins, c’est la façon d’avancer vers le succès.

« L’arrogance nous rend aveugles, tandis que l’humilité permet de surmonter certaines faiblesses », rappelle l’auteur. Tout débat d’idées dans un groupe de personnes doit cependant être constructif. De là, l’importance d’y prendre part en adoptant une ouverture d’esprit, c’est le seul moyen d’avancer sereinement.

Renouveler ses pensées

Même si la plupart n’aiment pas renouveler leurs pensées, certains sont néanmoins plus doués que d’autres dans ce domaine et le font naturellement, sans y être obligés. Ainsi, l’auteur invite ces personnes à aider les autres à renouveler leurs pensées en leur permettant de faire preuve de flexibilité.

Parmi ses nombreux conseils pour se diriger vers le succès, on compte d’ailleurs l’importance d’aider les autres à se diriger vers le succès.

Plus que jamais, la vie est en perpétuel changement, il est donc fondamental de revoir et de réévaluer ses plans de carrière afin de s’adapter à la réalité actuelle.