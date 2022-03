Un nouveau chapitre à Boston pour Trevor Story

Trevor Story poursuivrait sa carrière avec Red Sox de Boston, lui qui aurait accepté une offre de six saisons et 140 millions $, dimanche.

L’arrêt-court de 29 ans a passé les six premières années de sa carrière avec les Rockies, mais il aurait choisi Boston plutôt que le Colorado puisqu’il croit y avoir une meilleure chance de gagner la Série mondiale, selon le MLB Network. L’équipe basée à Denver aurait d’ailleurs proposé plus d’argent à Story pour qu’il reste.

Toujours selon la même source, le joueur pourra mettre fin au contrat après la quatrième campagne du pacte. Les Sox détiendraient aussi une option pour une année supplémentaire.

Le Texan n’a pas connu sa meilleure récolte en 2021, avec une moyenne au bâton de ,251, 75 points produits et 24 circuits. Il a connu ses meilleurs moments en 2018 et 2019, lui qui avait mis la main sur le Bâton d’argent chaque fois, notamment en raison de ses 37 et 35 longues balles.