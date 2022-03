Une troisième saison pour «La vie compliquée de Léa Olivier»

La série «La vie compliquée de Léa Olivier» a été renouvelée pour une troisième saison.

De passage sur le plateau de «Salut Bonjour Weekend» pour en faire l’annonce, dimanche matin, la comédienne Laurence Deschênes, qui interprète le personnage principal, Léa Olivier, a annoncé le grand retour de la série sur Club illico.

Les tournages devraient reprendre dès cet été avec la belle brochette de comédiens qui jouent dans l’adaptation télévisuelle de la série littéraire à succès.

Ce qui nous attend

Après un retour difficile du camp, dans lequel elle allait pour retrouver un peu de sérénité, Léa, qui a le cœur brisé, sera confrontée à la fameuse question existentielle: qu’est-ce que je veux faire quand je serai grande?

Farouchement opposée aux conclusions de son test d’orientation, la protagoniste, qui a déniché un emploi à temps partiel dans une beignerie, mettra les bouchées doubles pour améliorer sa moyenne en sciences, ce qui est loin d’être gagné d’avance.

Heureusement, elle peut compter sur Olivier (Justin Olivier) pour l’aider, au grand dam de Maude (Émi Thériault), qui a toujours un œil sur lui. Tandis que ce dernier profite de cette occasion pour se rapprocher de Léa et reprendre ce qui a été entamé pendant les vacances. Mais en tentant de prêter main-forte à Alex, qui se présente à la présidence de la classe, la chimie opère entre lui et l’héroïne, et Léa se retrouve encore une fois dans un triangle amoureux.

Cette troisième saison sera par ailleurs le théâtre de grands bouleversements pour la gang de Sainte-Marie où divorce, décrochage, infidélité et beaucoup de beignes seront au rendez-vous.

