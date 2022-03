Visages de notre histoire: Jehane Benoît, une encyclopédie de la cuisine

LE SENS DES AFFAIRES DE JEHANE BENOÎT (1904-1987)

Dans un grand nombre de foyers québécois, un ancien livre de cuisine fleure bon la nostalgie. Son auteure sympathique fait naître un sourire sur les visages de ceux qui ont eu le plaisir de la connaître. Jehane Benoît est un nom aussi connu dans les années 1970 que celui de Ricardo ou Di Stasio de nos jours. Née et élevée à Westmount dans une famille de la bourgeoisie francophone, Jehane Patenaude, avant-gardiste à sa manière, refuse les codes de son époque. Elle réussit plutôt à se faire accepter au Cordon Bleu, une école parisienne de cuisine dont le modèle de pédagogie par la démonstration inspirera sans doute la carrière de Jehane. Fortement marquée par la culture européenne, elle fonde à son retour à Montréal dans les années 1930-1940, sa propre école laïque et bilingue, Le fumet de la vieille France. Elle ouvre aussi son propre restaurant, végétarien de surcroît, le Salad Bar. La vulgarisation de la science culinaire sera la mission de toute sa vie.

LA PASSION ET L’INNOVATION

Encyclopédie illustrée de la cuisine au micro-ondes, Succession Jehane Benoît

Jehane Benoît résiste aux mentalités conservatrices de son époque et devient une femme d’affaires aguerrie, grâce à la vente de fascicules de cuisine, puis aux apparitions à la télé et à la radio tant francophones qu’anglophones. La vie de cœur de Jehane est épicée ! D’abord mariée à Otto Zimmermann, elle épouse ensuite un amour de jeunesse, Bernard Benoît. De 13 ans son cadet, il est depuis longtemps son partenaire d’affaires et le restera jusqu’à la fin. Dans les années 1970, Jehane Benoît est peut-être âgée, mais elle n’a rien perdu de sa passion pour l’art culinaire. Elle découvre une nouveauté technologique qui fait encore un peu peur au grand public : le four à micro-ondes. Jehane Benoît reprend alors ses couteaux et travaille à l’adaptation de toutes ses recettes pour ce nouveau mode de cuisson : légumes, marinades, et même les viandes rôties ! Avec les accords mets-vins, bien entendu...

L’HÉRITAGE D’UN GOÛT CULINAIRE QUÉBÉCOIS

Succession Jehane Benoît

Jehane Benoît tenait à mettre en valeur la culture culinaire au Québec. Son action soutenue grâce aux nombreuses publications et apparitions publiques en personne ou à la télé a fait d’elle, pendant plus de trente ans, une référence populaire. Sa crédibilité ne faisait aucun doute, tant au Québec que dans le Canada anglais où ses ouvrages étaient traduits. La nouvelle encyclopédie de la cuisine, parue pour la première fois en 1963, était bien plus qu’un livre de recettes. Tout en voulant moderniser le patrimoine culinaire traditionnel, elle apportait plusieurs notes techniques sur les équivalences de mesures, le découpage des viandes, les styles de cuisson ou les particularités culturelles des plats. Réputée discrète, c’est devant le public qu’elle révélait une personnalité dynamique, attachante, au talent naturel pour la communication. On pourrait croire que son style culinaire est aujourd’hui suranné, mais son encyclopédie est remplie de classiques qui n’attendent que d’être revisités !

Succession Jehane Benoît

Recherche et rédaction, Éliane Bélec, historienne ; avec la très aimable collaboration de Ken Hill (Succession Jehane Benoît) et Richard Leclerc (Musée de Sutton).