Anne-Marie Olivier quitte le Trident. La directrice artistique et codirectrice générale a choisi de consacrer tout son temps à sa pratique de créatrice.

En poste depuis l’année 2012, elle quittera officiellement ses fonctions en juin. La saison 2022-2023, la 52e du Trident, sa dernière, qu’elle a bâtie, sera dévoilée le 4 avril.

Sa décision a été mûrie et réfléchie. Elle avait prévu annoncer sa décision au moment où la pandémie a frappé.

« Je serais partie avant s’il n’y avait pas eu de pandémie. Ça n’aurait pas été une bonne idée, toutefois, de quitter dans ce contexte. La reprise va bien et c’est le bon moment. Il faut savoir partir », a-t-elle fait savoir, faisait référence à la pièce Run de Lait en cours, à la pièce Un ennemi du peuple qui s’arrête au Théâtre du Nouveau Monde avant d’être présentée au Trident, au documentaire Je me soulève et à la pièce Ce qu’on respire sur Tatouine qui vient de débuter à la Petite Licorne à Montréal.

Anne-Marie Olivier n’avait pas mis de côté totalement sa pratique de créatrice, mais sa qualité de vie en souffrait.

« Je continuais, mais c’est juste que je n’avais plus de vie. J’ai fait dernièrement des journées de 15 heures. Pas de fins de semaine, pas de soirs, c’est débile pour les proches. Je ne rajeunis pas non plus. Il faut vivre un peu aussi », a-t-elle laissé tomber, lors d’un entretien.

L’auteure, comédienne et metteuse en scène croit qu’il est bon pour une structure d’avoir du changement.

« Je me suis demandé pourquoi je fais ça, où est-ce qu’on s’en va et qu’est-ce qu’on pourrait rêver de mieux. Je ne pars pas parce que je n’ai plus d’idées. J’ai plein d’idées. C’est juste que pour tout le monde, le milieu et pour moi aussi, c’est une bonne affaire », a-t-elle ajouté.

Du grand bonheur

Anne-Marie Olivier ne quitte pas Le Trident pour une autre institution. Ce départ lui permettra de réactiver sa compagnie Bienvenue aux dames qui a produit, dans le passé, les créations Gros et Détail, Annette et Maurice.

« Je ne m’en vais nulle part. Je vais me remettre à écrire et à jouer. Je vais être assez occupée durant la première année qui va suivre mon départ. Je vais jouer dans La Paix des femmes à La Bordée à l’automne. Il y a deux autres projets qui vont être joués à Québec. J’ai aussi des projets d’écriture », a-t-elle fait remarquer. En poste depuis neuf années et demie, Anne-Marie Olivier a appris beaucoup au cours de son passage au Trident.

« J’aime ça voir des œuvres d’art qui donnent foi en l’humanité et on va en avoir besoin dans les années qui vont venir. Je suis vraiment reconnaissante. J’ai appris beaucoup de choses. On peut faire des belles choses sensées et faire que le théâtre soit pour tout le monde. J’ai appris plein de choses et on a travaillé comme des fous. Ce fut vraiment le fun et un grand bonheur. Le théâtre a changé ma vie et je vais le faire à plus petite échelle avec ma petite compagnie », a-t-elle indiqué.

L’appel de candidatures pour le poste laissé vacant par Anne-Marie Olivier sera lancé le 4 avril 2022.

