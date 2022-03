Aquanaute revisité par la relève

Pour souligner les 20 ans de son tout premier album, Ariane Moffatt lancera le mois prochain Aquanaute 2022, a appris Le Journal. L’album comprendra des relectures des pièces d’Aquanaute par des artistes de la nouvelle génération, dont Claudia Bouvette, P’tit Belliveau, Sophia Bel et Robert Robert.

C’est après avoir appris que la rappeuse Calamine avait repris sa pièce Fracture du crâne à l’émission de radio Plus on est de fous, plus on lit, qu’Ariane Moffatt a eu l’idée d’Aquanaute 2022.

« Je me suis dit pourquoi on ne fêterait pas les 20 ans d’Aquanauteavec juste des reprises de la nouvelle génération? mentionne-t-elle au Journal. [...] C’était l’idée de mettre en lumière notre relève tellement foisonnante. J’étais curieuse de voir comment ils réinterpréteraient mes tounes. »

Curieuse de nature, Ariane s’est promenée sur les réseaux sociaux pour construire sa liste d’artistes pour le projet. Elle a fait appel à certains musiciens qu’elle connaît, dont Thierry Larose (« je lui prête mon studio depuis un an quand il a besoin d’enregistrer ») et Sophia Bel (« elle était dans mon équipe à La Voix, je vais chanter sur son prochain album »).

Elle a aussi contacté des artistes en tout début de carrière. « Tabi Yosha, il n’y a pas grand monde qui l’a entendue. Velours Velours était encore au cégep Saint-Laurent l’année passée. »

Le reste des invités comprend Ariane Roy, PETiTom, Narcisse, Laroie, Anachnid, Marilyne Léonard, Calamine, Laurence-Anne, Les Shirley, Marie Claudel, thaïs et Étienne Coppée.

Carte blanche

Ariane Moffatt a travaillé comme directrice artistique du projet. Elle a suggéré des chansons spécifiques à certains artistes. « Au niveau de la direction, je leur ai donné carte blanche. Je ne voulais pas qu’ils utilisent des tracks (pistes) d’Aquanaute. Je voulais vraiment entendre leur son, leur univers. J’ai aussi fait des petites voix en caméo et des claviers. J’ai essayé d’en faire un objet qui se tient. »

L’auteure-compositrice s’est toujours tenue informée de ce que font les artistes de la relève. Même si elle a aujourd’hui deux fois leur âge, Ariane n’hésite aucunement à collaborer avec eux. On l’a vu en 2020 avec le projet SOMMM, aux côtés notamment de Clay and Friends, LaF et Rosie Valland. Elle remet ça cette fois-ci avec Aquanaute 2022.

« La musique est un langage universel, dit Ariane. J’ai l’impression qu’on peut vraiment connecter sur une même fréquence, même si on a des âges différents. Quelqu’un qui est curieux et qui s’intéresse vraiment à la musique et à la production va pouvoir connecter avec une madame comme moi de 42 ans! [rires] »

√ L’album Aquanaute 2022 sortira le 8 avril.