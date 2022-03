Le Tricolore envoie Artturi Lehkonen au Colorado

Le grand ménage du Canadien de Montréal continue: l’attaquant Artturi Lehkonen a été échangé à l’Avalanche du Colorado, lundi, en retour du défenseur Justin Barron et d’un choix de deuxième tour en 2024.

Lehkonen écoule un contrat d’une saison qui lui rapporte 2,3 millions $. Il deviendra joueur autonome avec compensation au terme de la campagne. Le Canadien versera par ailleurs 50 % du salaire restant du Finlandais.

Surtout reconnu pour son travail sans la rondelle, le Finlandais a été l’auteur d’un des buts les plus importants de l’histoire moderne du Canadien lorsqu’il avait envoyé les siens en finale de la Coupe Stanley dans le sixième match de la finale de conférence contre les Golden Knights de Vegas, en juin dernier.

AFP

«Merci à Artturi Lehkonen pour son travail acharné et de nous avoir fait vivre la Saint-Jean la plus mémorable qui soit. On lui souhaite bonne chance au Colorado!» a réagi le Canadien sur Twitter.

Pour sa part, le vétéran Brendan Gallagher a pris quelques instants pour souligner la contribution de Lehkonen au cours des dernières saisons. «Bien, champion, ce furent six grandes années. L’alliance n’a jamais été aussi forte. Va chercher la coupe. Et rappelle-toi ce que nous avons prêché pendant des années. L’intégrité prime sur tout le reste. Ce ne sera plus jamais la même chose sans toi», a notamment rédigé le numéro 11 sur ses réseaux sociaux, accompagnant son message d’une photo le montrant aux côtés du Finlandais.

Repêché par la Sainte-Flanelle en 2013, 55e au total, l’attaquant de 26 ans a marqué 74 buts et amassé 149 points en 396 matchs en carrière. Cette saison, il a participé à 58 parties du CH, récoltant 13 buts et 29 points.

Photo courtoisie, Hockey Canada

Jeune prometteur

Barron, quant à lui, a disputé ses deux premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison sans récolter de points. Sélectionné au 25e rang par l’Avalanche en 2020, il a accumulé cinq buts et 20 points en 43 parties avec les Eagles du Colorado dans la Ligue américaine cette saison, tout en maintenant un différentiel de +10.

Il s’agit du quatrième joueur que Hughes échange depuis son arrivée à titre de DG du Canadien. Le 14 février dernier, il a amorcé sa vente de feu en envoyant Tyler Toffoli aux Flames de Calgary en retour de choix conditionnels de première et de cinquième ronde, ainsi que de l’espoir Emil Heineman et du joueur de centre Tyler Pitlick.

Ben Chiarot et Brett Kulak ont pour leur part fait leurs valises quelques heures avant la fin de la période des transactions dans la LNH.