Budget du Québec: Marchand espère que ses demandes seront entendues

Le maire de Québec aura un œil attentif sur le budget du Québec, présenté demain, et espère y trouver réponse à ses demandes, particulièrement sur les logements sociaux.

• À lire aussi: Troisième lien contre tramway: «Je ne suis pas à vendre», lance Bruno Marchand

«J'ai très hâte de voir. Le ministre ne nous a pas fait de promesse. Les demandes qu'on a faites sont vraiment importantes et urgentes», a lancé Bruno Marchand, lundi.

Son administration avait demandé 250 nouveaux logements sociaux et 250 logements abordables par année pendant cinq ans.

La majorité des villes du Québec, dont la capitale, en ont fait une priorité, a-t-il rappelé. «Ça fait très longtemps qu'on n'a pas émis de nouveaux permis de construction en lien avec le logement social. Or, les besoins augmentent d'une année à l'autre.»

Il a aussi demandé un coup de main du gouvernement en développement durable et en infrastructures. Des demandes «raisonnables», selon lui.

«Nos demandes ont été claires, elles ont été présentées, et les explications du pourquoi ont été faites.»

Outre les logements sociaux, l'administration Marchand demande 140 M$ entre autres pour la pérennisation des infrastructures municipales, la préservation du patrimoine et la décontamination de terrains urbains.

Qualité de l'air

Le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, a lui aussi dit souhaiter que les demandes de la Ville aient été entendues en ce qui concerne les logements sociaux.

Il a pour sa part insisté sur une requête formulée par son équipe, Québec d'abord, soit l’ajout de stations d'échantillonnage de la qualité de l’air en basse-ville.

«Le ministère de l’Environnement est chroniquement sous-financé au Québec et si on veut avoir un ministère de l'Environnement qui est capable de s'assurer de la qualité de notre atmosphère et qui est capable d'évaluer les projets pour que les autorisations sortent, il faut qu'il puisse faire ses vérifications [de la qualité de l’air]. On espère que demain, il y aura des annonces là-dessus.»

Tramway

De son côté, le chef de la seconde opposition, Éric Ralph Mercier, a réitéré ses souhaits pour le budget, notamment que le gouvernement dévoile «les coûts réels du tramway» et qu'il fournisse une aide supplémentaire aux sociétés de transport collectif afin de leur permettre d'éponger les pertes causées par la pandémie.

Il veut aussi la réalisation du pont d'étagement à l'intersection de l'autoroute Robert-Bourassa et du boulevard Lebourgneuf.

À VOIR AUSSI