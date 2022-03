CAA-Québec, ce n’est pas seulement pour l’auto, c’est aussi pour la maison!

CAA-Québec n’a plus de preuves à faire en matière d’assistance routière, lui qui offre le service le plus complet sur le marché.

Mais saviez-vous que ses membres peuvent également profiter de la même tranquillité d'esprit en habitation, en assurances et en voyage? Parce que CAA-Québec, c’est bien plus que du remorquage!

En effet, il se positionne comme un allié de taille pour assister ses membres en ce qui a trait à:

La mobilité: achat d’un véhicule, entretien de son véhicule et utilisation de son véhicule sur les routes.

L’habitation: déménagement, rénovations, entretien, achat et vente de maison.

Les assurances: partir en voyage et achat d’une voiture ou d’une maison.

Le voyage: escapade d’un week-end, vacances annuelles et long séjour.

Bref, CAA-Québec est là pour accompagner ses membres et les faire économiser au quotidien!

Les avantages pour les propriétaires et les locataires

Concernant le volet habitation, les propriétaires et les locataires ont droit à des avantages concrets, qui peuvent s’avérer fort payants.

On pense, entre autres, au programme de récompenses ou aux rabais offerts sur l’assurance habitation, qui permettent de rentabiliser facilement son adhésion avec les économies effectuées. Et ce, sans parler des services à valeur ajoutée offerts aux membres CAA-Québec. En voici quelques-uns!

1. Services-conseils en habitation

Ces services-conseils vous permettent de poser toutes vos questions aux spécialistes en habitation de CAA-Québec, concernant les travaux de rénovation, l’entretien de votre résidence, la comparaison de soumissions, les normes en vigueur, les garanties et les entreprises recommandées en habitation. Et ce, autant pour votre maison, votre copropriété (condo), votre chalet ou votre appartement. Il s’agit d’un service personnalisé, gratuit et illimité pour les membres.

2. Entreprises recommandées

Getty Images

Le réseau d’entreprises recommandées CAA-Québec est l'un des plus fiables, et il vous garantit la tranquillité d’esprit. Spécialisés dans la fondation, la toiture, les portes et fenêtres, la climatisation, la plomberie, l’électricité et bien d'autres, les quelque 500 entreprises et entrepreneurs qui font partie du réseau sont soumis à des critères de sélection rigoureux pour obtenir le sceau recommandé (crédibilité, compétence, réputation, conformité et solvabilité). Ainsi, choisir une entreprise recommandée, c’est choisir un service impeccable! De plus, les membres économisent 3% sur leur facture en faisant affaire avec une entreprise recommandée (jusqu'à concurrence de 100$).

3. Programme de récompenses

Besoin de changer de décor ou de rénover? Le programme de récompenses Rabais Dollars CAA permet d'économiser jusqu'à 25% chez plusieurs commerçants liés au domaine de la rénovation et de la décoration, dont Bouclair, Bétonel, Stokes, La Source, Simplex, Lumen, HydroSolution et Multi Luminaire, pour ne nommer que ceux-ci. De cette façon, votre carte CAA-Québec vous aide à économiser!

4. Assurance habitation Police antistressMD

Finalement, la Police antistressMD permet aux propriétaires et locataires de rester zen. L’assurance habitation de CAA-Québec offre un rabais exclusif de 10% aux membres (tarification préférentielle).

De plus, le programme «L’Assistant» inclut 5 services d’assistance téléphonique pour accompagnement et des conseils dans plusieurs sphères de la vie, comme le vol d’identité, la santé, les animaux domestiques, l’entretien de votre résidence et plus encore. Si vous êtes assuré avec CAA-Québec, les appels sont gratuits et illimités. De quoi répondre à tous vos questionnements en un seul coup de fil!

La preuve que CAA-Québec n’est pas seulement pour l’auto... c’est aussi pour la maison! Si vous n’êtes pas encore membre, hâtez-vous pour profiter des avantages exclusifs.

Les produits d’assurance sont offerts par l’intermédiaire d’entités dûment autorisées.