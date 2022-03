Capitals: Alexander Ovechkin ne ralentit pas

Avec une neuvième saison de 40 buts en carrière, Alexander Ovechkin a égalé une marque de l’illustre Wayne Gretzky. À ce rythme, il pourrait par ailleurs devenir le marqueur de 50 buts le plus âgé de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le capitaine des Capitals de Washington est âgé de 36 ans. Avec encore 20 matchs à disputer, il est en route vers une campagne de 52,9 filets, de sorte qu’il pourrait faire tomber le record de Johnny Bucyk. Ce dernier avait 35 ans et 308 jours lorsqu’il a réalisé son unique saison de 50 buts.

«Il peut lancer la rondelle, il la lance et elle va dans le filet, a déclaré son coéquipier en défense Dmitry Orlov, selon le site officiel de la LNH. Il est spécial et il utilise sa force pour le faire. C'est incroyable d'être avec ce gars et de voir ce qu'il fait. S’il est libre sur la glace, vous lui ferez probablement une passe parce que la rondelle ira plus souvent dans le filet.»

Tout est une question de constance selon le pilote des Capitals, Peter Laviolette.

«Il a été constant du début à la fin avec son jeu, a dit l’entraîneur. C'est une réalisation assez incroyable, mais pour moi, c'est une constance que nous avons vue depuis le camp d'entraînement depuis le début de la saison jusqu'à maintenant.»

«Ovi» a maintenant inscrit 770 buts en carrière. Seuls Wayne Gretzky (894) et Gordie Howe (801) se trouvent devant lui dans l’histoire du circuit.

Les admirateurs québécois d'Ovechkin et de sa bande ont noté qu'ils affronteront le Canadien de Montréal, le 16 avril. Les Blues de St. Louis seront leurs prochains adversaires, mardi.

