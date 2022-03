Cavendish: un projet digne du XXIe siècle, juge Plante

Le raccordement du boulevard Cavendish répondra à l’ensemble des besoins, croit la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui estime que le projet inscrit le lien autoroutier «dans le XXIe siècle».

Elle rappelle à ce propos que le boulevard permettra dorénavant de faire le pont entre deux quartiers bien différents, Saint-Laurent, qui est plutôt industriel, ainsi que Côte-Saint-Luc, un secteur plutôt résidentiel.

«Ce qu’on met de l’avant, c’est une nouvelle route où il y aura de la place pour tout le monde: piéton, cycliste, transport en commun. Pour moi, c’est comme ça qu’on devrait créer des routes au XXIe siècle», a réitéré Mme Plante.

Lundi matin, La Presse révélait que la Ville avait soumis au gouvernement un avis de projet pour raccorder le boulevard Cavendish, actuellement coupé en deux par des voies ferrées. Les plans de la Ville feraient passer le tronçon de raccordement sous celles-ci, au coût approximatif de 200 millions $. Le projet comprendrait notamment une piste cyclable, une voie réservée, et une voie de circulation automobile dans chaque direction.

«Je suis très heureuse de la mouture de ce qu’on présente, qui vient répondre à l’ensemble des besoins, et qui inscrit le lien autoroutier dans le XXIe siècle. Quand on fait de nouvelles rues, il faut les penser autrement, et on a l’opportunité de le faire», a expliqué Mme Plante.

Elle estime que de donner des alternatives à l’automobile pourra rendre le projet plus sécuritaire, tout en le rendant plus respectueux de l’environnement.

