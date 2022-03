Daniel Lavoie: un album compilation et une tournée en 2023

Daniel Lavoie va effectuer un grand retour sur scène au Québec en 2023 pour célébrer le 40e anniversaire de son album «Tension attention».

• À lire aussi: Daniel Lavoie: un lien affectif et artistique avec l’Ukraine

L’artiste qui a fait un passage remarqué au Variété de «Star Académie» dimanche s’est laissé convaincre par les Productions Martin Leclerc d’aller à la rencontre de ses admirateurs l’an prochain. Plusieurs représentations figurent à son agenda du 7 avril 2023 au 11 juin 2023.

Daniel Lavoie, qui a offert plus de 1000 représentations de la comédie musicale «Notre-Dame-de-Paris», va aussi lancer l’album compilation «J’ai quitté mon île», vendredi. L’opus proposera notamment les pièces «La danse du smatte», «Ils s’aiment», «Je voudrais voir New York», «Boule qui roule» et «Jour de plaine».

Plus d’information est disponible en ligne [https://productionsmartinleclerc.com/artistes/daniel-lavoie/].

À voir aussi