Deux ans de prison pour l’agression de sa belle-fille mineure

Au palais de justice de Sherbrooke ce matin, Robert Bouchard a été condamné à deux ans de pénitencier et trois années de probation pour des agressions sexuelles sur sa belle-fille alors qu'elle était mineure.

La victime dans ce dossier est Sabrina Turcotte, on peut la nommer puisqu'elle a obtenu que soit levée l'ordonnance de non-publication.

Les agressions répétées se sont produites alors qu'elle était âgée de 8 à 14 ans.

Elle a porté plainte en 2017, après que sa mère se soit mariée avec son beau-père malgré le fait qu'elle était au courant des gestes posés par l'homme.

Cette plainte et dénonciation a eu pour effet de causer l'éclatement au sein de la famille élargie.

Sabrina Turcotte est mère d'une petite fille. Elle a choisi de dénoncer son agresseur afin de protéger son propre enfant et parce qu'elle ne pouvait plus vivre avec la honte et les responsabilités qui ne lui appartenaient pas.

Sa mère a témoigné en faveur de son conjoint lors du procès, ce qui a rendu encore plus difficiles les procédures.

«Ce rejet et cet abandon de ma mère, le déni dont elle et son conjoint font toujours preuve encore aujourd'hui, c'est comme si j'étais agressée de nouveau», a expliqué la victime qui a aujourd'hui 32 ans.

Robert Bouchard a déjà déposé une demande d'appel sur la décision de la juge Claire Desgens qui l'a déclaré coupable d'agressions sexuelles, en juin dernier.

Il a quand même pris le chemin de la prison ce matin après le prononcé de la peine qui était une suggestion commune des avocats.